Công nghệ 30/11: AI tạo cú hích kỷ lục Black Friday 2025

(VTC News) -

AI thúc đẩy kỷ lục mua sắm Black Friday

Các công cụ trí tuệ nhân tạo đã trở thành yếu tố nổi bật trong mùa mua sắm Black Friday năm nay. Người tiêu dùng Mỹ chi tiêu trực tuyến tới 11,8 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm ngoái, nhờ sự hỗ trợ của chatbot và trợ lý AI giúp tìm kiếm khuyến mãi nhanh hơn và chính xác hơn.

Theo Adobe Analytics, lượng truy cập từ AI tới các trang bán lẻ tăng tới 805% so với năm trước, khi các công cụ như Walmart’s Sparky hay Amazon’s Rufus mới được triển khai. Điều này cho thấy AI không chỉ hỗ trợ người mua mà còn thay đổi cách các hãng bán lẻ tiếp cận khách hàng.

Các nhân viên bán hàng sẽ bận rộn hơn ở mùa Black Friday năm nay nhờ AI thúc đẩy dịch vụ. (Nguồn: Reuters)

Các sản phẩm bán chạy gồm LEGO, thẻ Pokémon, máy chơi game Nintendo Switch và PlayStation 5, cùng với các thiết bị công nghệ như Apple AirPods. AI giúp người dùng nhanh chóng so sánh giá và chọn đúng sản phẩm trong bối cảnh giá cả tăng do lạm phát và thuế quan.

Trên phạm vi toàn cầu, AI và các “agent” đã ảnh hưởng tới 14,2 tỷ USD doanh số trực tuyến, trong đó riêng Mỹ chiếm 3 tỷ USD. Điều này chứng minh vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong việc định hình hành vi tiêu dùng.

Cyber Monday được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn, với doanh số trực tuyến đạt 14,2 tỷ USD, cùng mức giảm giá sâu nhất dành cho điện tử và máy tính. Công nghệ AI tiếp tục là “trợ thủ” giúp người mua hàng tận dụng tối đa các ưu đãi.

“Amazon của Hàn Quốc” rò rỉ dữ liệu của 33,7 triệu tài khoản khách hàng

Tập đoàn thương mại điện tử Coupang – được ví như “Amazon của Hàn Quốc” – vừa công bố sự cố rò rỉ dữ liệu ảnh hưởng tới 33,7 triệu tài khoản khách hàng. Đây là một trong những vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất từng xảy ra tại thị trường Hàn Quốc.

Theo thông tin từ công ty, dữ liệu bị lộ bao gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và một số lịch sử đơn hàng. Tuy nhiên, Coupang khẳng định không có thông tin thanh toán hay mật khẩu đăng nhập bị ảnh hưởng.

Logo công ty Coupang - tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Cuộc tấn công được cho là bắt đầu từ ngày 24/6 thông qua các máy chủ đặt ở nước ngoài. Công ty phát hiện sự cố vào ngày 18/11 và đã báo cáo cho cơ quan chức năng. Hiện quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, với sự phối hợp của lực lượng thực thi pháp luật và cơ quan quản lý.

Coupang hiện có hơn 24,7 triệu khách hàng hoạt động thường xuyên. Vụ việc này đặt ra thách thức lớn về an ninh mạng trong lĩnh vực thương mại điện tử, khi các nền tảng trực tuyến ngày càng trở thành mục tiêu của tin tặc.

Apple hợp tác Intel sản xuất chip M-series giá rẻ

Apple được cho là sẽ quay lại hợp tác với Intel để sản xuất các dòng chip M-series cấp thấp từ năm 2027. Đây là bước đi bất ngờ, bởi Apple đã chấm dứt sử dụng chip Intel trên Mac từ năm 2020 khi chuyển sang Apple Silicon.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Intel sẽ đảm nhận việc sản xuất các bộ xử lý M-series dành cho MacBook Air và iPad phổ thông. Những sản phẩm này chiếm phần lớn doanh số laptop và tablet của Apple, dù không đòi hỏi công nghệ quá phức tạp.

Apple và Intel: Cuộc tái hợp chiến lược mở đường cho thế hệ chip M-series giá rẻ. (Nguồn: Getty Images)

Intel sẽ sử dụng tiến trình 18AP – một công nghệ sản xuất bán dẫn tiên tiến đang được phát triển. Bộ công cụ thiết kế (PDK) dự kiến hoàn thiện vào đầu năm 2026, trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2027.

Nếu thỏa thuận này thành công, Intel có thể cung cấp từ 15 đến 20 triệu chip mỗi năm, giúp Apple giảm phụ thuộc vào TSMC – đối tác hiện tại sản xuất toàn bộ chip M-series.