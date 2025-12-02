Công nghệ 2/12: Phát động cuộc thi ảnh bằng điện thoại 'Zoom into Vietnam'

(VTC News) -

Phát động cuộc thi ảnh “Zoom into Vietnam”

OPPO Việt Nam vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh “Zoom Into Vietnam”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình nhiếp ảnh dài hạn nhằm tôn vinh vẻ đẹp đất nước, dành riêng cho người dùng điện thoại OPPO tại Việt Nam.

Cuộc thi khuyến khích thí sinh ghi lại và chia sẻ những góc nhìn rất Việt Nam thông qua hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ của dòng OPPO Find X9 Series.

Một bức ảnh tham dự cuộc thi ảnh của OPPO. (Nguồn: OPPO)

Cuộc thi mang đến nhiều giải thưởng giá trị, trong đó giải cao nhất là chiếc OPPO Find X9 Pro đi kèm bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad. Ban giám khảo gồm các gương mặt quen thuộc như nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân và ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Thí sinh có thể tham gia từ ngày 28/11 đến hết 20/12/2025 bằng cách chụp ảnh theo chủ đề, đăng tải công khai trên Facebook cá nhân kèm hashtag quy định, rồi gửi đường dẫn vào phần bình luận của bài phát động trên Fanpage OPPO Việt Nam.

Làn sóng startup đạt mốc “kỳ lân” năm 2025

Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp khi ít nhất 80 startup đã trở thành kỳ lân – tức đạt mức định giá trên 1 tỷ USD. Sự bùng nổ này chủ yếu đến từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành khác từ công nghệ sản xuất, y tế, năng lượng cho đến dịch vụ pháp lý và thương mại.

Trong tháng 11, một số cái tên nổi bật gồm Genspark (AI agents, định giá 1,25 tỷ USD), Gamma (AI tạo hình ảnh, 2,1 tỷ USD), và Modal (nền tảng điện toán đám mây AI, 1,1 tỷ USD). Đặc biệt, Fireworks AI đạt mức 4 tỷ USD, còn Reflection – công ty phát triển mô hình nền tảng mở – gây chú ý với định giá lên tới 8 tỷ USD.

Một “kỳ lân công nghệ” mới ra đời - biểu tượng cho làn sóng startup bùng nổ năm 2025. (Nguồn: Getty Images)

Các tháng trước đó cũng ghi nhận nhiều thương vụ lớn. Ngoài ra, các startup trong lĩnh vực y tế như New Limit (y học chính xác) hay Thyme Care (chăm sóc ung thư cá nhân hóa) cũng góp mặt trong danh sách.

Điểm chung của các công ty này là khả năng thu hút vốn đầu tư khổng lồ từ các quỹ lớn như Sequoia, a16z, Benchmark, Kleiner Perkins, và Nvidia. Sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư cho thấy AI và các công nghệ liên quan đang trở thành tâm điểm của thị trường toàn cầu.

Nvidia đầu tư 2 tỷ USD vào Synopsys để mở rộng hợp tác AI

Ngày 1/12, Nvidia công bố khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào Synopsys, công ty hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm thiết kế chip. Khoản đầu tư này nằm trong chuỗi thương vụ lớn của Nvidia trong năm 2025, bao gồm 100 tỷ USD vào OpenAI, 5 tỷ USD vào Intel, và nhiều khoản khác nhằm củng cố vị thế thống trị trong ngành AI.

Synopsys vốn nổi tiếng với các phần mềm mô phỏng và thiết kế chip, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghệ cao. Với sự hợp tác mới, Nvidia sẽ giúp tăng tốc độ xử lý của các ứng dụng kỹ thuật này, rút ngắn thời gian mô phỏng từ vài tuần xuống chỉ còn vài giờ nhờ GPU.

Ngoài thiết kế chip, Synopsys còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như mô phỏng động cơ phản lực và hệ thống kỹ thuật phức tạp. Việc kết hợp công nghệ GPU của Nvidia hứa hẹn sẽ mở ra những bước tiến lớn trong kỹ thuật số, sản xuất và thiết kế công nghiệp.

Khoản đầu tư này cho thấy Nvidia không chỉ tập trung vào phần cứng mà còn muốn mở rộng ảnh hưởng sang phần mềm thiết kế và mô phỏng, tạo ra hệ sinh thái AI toàn diện từ chip đến ứng dụng.