Công đoàn BIDV tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 6/12/2025 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 258 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của hơn 29.000 đoàn viên - người lao động đến từ 229 công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống, đã thành công tốt đẹp, mở ra một chặng đường phát triển mới nhiều kỳ vọng của tổ chức công đoàn tại ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.

Ngày 5/12/2025, Công đoàn BIDV tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đại hội Công đoàn; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; thông qua chương trình, quy chế làm việc, quán triệt quy chế bầu cử; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, kết quả đại hội Công đoàn cơ sở và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành, số lượng và cơ cấu Ban chấp hành Công đoàn BIDV khóa VII…

Ngày 6/12/2025, Đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2023 - 2028 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu Ban Chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII…

Ông Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam - đánh giá cao công tác tổ chức đại hội của Công đoàn BIDV, từ xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc liên quan một cách khẩn trương, nghiêm túc, bài bản.

Đối với hoạt động công đoàn thời gian qua, ông Phạm Tiến Dũng biểu dương Công đoàn BIDV đã triển khai thành công nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả,... qua đó góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kinh doanh của ngân hàng.

“Tôi tin tưởng rằng phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn BIDV trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều thành công mới, đóng góp xứng đáng vào sự lớn mạnh của BIDV nói riêng và sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung”, ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Những kết quả tích cực trong hoạt động công đoàn BIDV giai đoạn 2023 - 2025

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nêu rõ những dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống BIDV. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Công đoàn BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội 12/12 chỉ tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh và xây dựng tập thể BIDV vững mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ công đoàn, Công đoàn BIDV phát huy tốt vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ); phối hợp chặt chẽ với các cấp chuyên môn để bảo đảm người lao động được thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp đồng, hưởng các chế độ bảo hiểm, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ…

Đặc biệt, Công đoàn đã xây dựng Đề án “Xây dựng BIDV là ngân hàng hạnh phúc của người lao động”, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, lấy con người làm trung tâm đảm bảo cho phát triển bền vững của BIDV.

Công đoàn BIDV cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho ĐV-NLĐ như: tổ chức các chương trình “bữa cơm công đoàn”, hoạt động nghỉ mát, chúc mừng sinh nhật, khám sức khoẻ định kỳ; thúc đẩy các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao...

Công tác an sinh xã hội nội bộ luôn được Công đoàn BIDV quan tâm, triển khai thường xuyên thông qua các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người lao động và thân nhân, với tổng kinh phí thực hiện hơn 134 tỷ đồng.

Đối với công tác an sinh xã hội, Công đoàn BIDV tiếp tục khẳng định vai trò là một tổ chức có trách nhiệm đối với cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn cùng sự đóng góp của ĐV-NLĐ, Công đoàn BIDV đã dành hơn 127 tỷ đồng để thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa, xoá nhà tạm - nhà dột nát; hỗ trợ trường học, trạm y tế; xây dựng cầu dân sinh; tham gia các chương trình bảo vệ biển đảo quê hương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương; trồng cây xanh; hỗ trợ các địa phương lắp đặt cột đèn năng lượng mặt trời, trang bị bồn chứa nước và khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đội ngũ ĐV-NLĐ BIDV đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của BIDV. Công đoàn BIDV đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và KHKD hàng năm”, “Xây dựng và thực hành văn hóa Học hỏi - Sáng tạo”, “Cán bộ ngân hàng rèn đức luyện nghề, thực hành văn hóa công sở”, “Thi đua tăng trưởng tín dụng xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng khách hàng SME số”… Qua đó tạo động lực thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược của BIDV trong giai đoạn 2023 - 2025.

Tính đến hết tháng 11/2025: Tổng tài sản của BIDV đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam; BIDV đã và đang nỗ lực cung ứng vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 15-16%;

Huy động vốn đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8,0% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 12-13%; Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Lợi nhuận trước thuế đạt trên 29.000 tỷ đồng...

BIDV cũng là ngân hàng dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tín dụng xanh với dư nợ đạt hơn 81.200 tỷ đồng. Đồng thời khẳng định vị thế là ngân hàng có nền khách hàng dẫn đầu thị trường với hơn 22 triệu khách hàng cá nhân, hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp và hơn 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu…

Cùng với đó, BIDV đạt nhiều bước tiến đột phá trong tiến trình chuyển đổi toàn diện về mô hình tổ chức, quản trị nguồn lực, hoạt động bán lẻ và bán buôn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ; đồng thời chú trọng bồi đắp và phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học hỏi sáng tạo, văn hóa kiểm soát rủi ro...

Với những nỗ lực và kết quả nổi bật trong giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn BIDV tiếp tục được Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Công đoàn BIDV vinh dự được trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2023) và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (năm 2024), ghi nhận thành tích “Đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”.

Công đoàn BIDV đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tiếp tục nỗ lực xây dựng Công đoàn BIDV vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tạo

Phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua, bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn BIDV đặt mục tiêu: “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ; góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nhân văn và hạnh phúc”.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (i) Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐV-NLĐ; (ii) Phát động các phong trào thi đua gắn với chiến lược phát triển BIDV giai đoạn 2025 - 2030; (iii) Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Công đoàn trong kỷ nguyên chuyển đổi số; (iv) Xây dựng tổ chức Công đoàn BIDV vững mạnh toàn diện, hoạt động thực chất hiệu quả; (v) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐV-NLĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn “4T”: “Trí tuệ - Trách nhiệm - Tận tâm - Tiên phong”...

Đại hội cũng xác định 02 khâu đột phá, gồm: (i) Tái cấu trúc mô hình tổ chức Công đoàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, liên thông dọc, góp phần thực hiện mục tiêu “Mạnh về tổ chức”; (ii) Chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động công đoàn.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, kế thừa truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu to lớn của các nhiệm kỳ trước, Công đoàn BIDV quyết tâm tạo dựng nhiều dấu ấn đột phá mới, tiếp tục là điểm tựa vững chắc, mái nhà hạnh phúc của người lao động; đồng thời là động lực nội sinh mạnh mẽ, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng BIDV trở thành ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực châu Á, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng.

Đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và BIDV chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để lãnh đạo Công đoàn BIDV đạt được những mục tiêu như kỳ vọng, Đại hội đã thống nhất cao bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VIII, gồm 45 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.