Công bố học bổng hơn 200 tỷ đồng tìm kiếm nhân tài kỷ nguyên số

(VTC News) -

Trường Đại học FPT vừa công bố Chương trình Tìm kiếm Nhân tài Kỷ nguyên số Việt Nam – Học bổng Nguyễn Văn Đạo, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, trao 1.030 suất học bổng cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc.

Chương trình hướng tới phát hiện và đầu tư dài hạn cho thế hệ nhân lực trẻ trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động.

Trường Đại học FPT mở chương trình học bổng Tìm kiếm nhân tài kỷ nguyên số với 1.030 suất học bổng cho học sinh lớp 12 toàn quốc.

Đây được xem là chương trình học bổng có quy mô lớn với những đặc quyền toàn diện, hướng tới việc phát hiện và đầu tư dài hạn cho thế hệ nhân lực trẻ trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình mạnh mẽ thị trường lao động toàn cầu.

Theo thông tin từ nhà trường, học bổng hỗ trợ từ 50% đến 100% học phí toàn khóa, đồng thời đi kèm hệ thống quyền lợi phát triển toàn diện. Người nhận học bổng được tiếp cận các nguồn lực triển khai dự án học thuật, công nghệ và khởi nghiệp bằng nguồn vốn thực; tham gia các phòng thí nghiệm công nghệ cao, dự án nghiên cứu – phát triển (R&D); được cố vấn bởi chuyên gia và lãnh đạo cấp cao; cũng như có cơ hội học tập, thực tập và làm việc trong môi trường quốc tế thuộc hệ sinh thái FPT và mạng lưới đối tác toàn cầu. Các quyền lợi này được triển khai theo chương trình đào tạo và không quy đổi trực tiếp thành tiền mặt.

Khác với nhiều chương trình học bổng truyền thống tập trung vào hỗ trợ tài chính, chương trình được thiết kế theo hướng đánh giá và đầu tư toàn diện cho năng lực phát triển của người học.

Đối tượng hướng tới là học sinh lớp 12 có thành tích học tập tốt, năng lực công nghệ, tư duy đổi mới sáng tạo, tố chất lãnh đạo hoặc khả năng vượt qua hoàn cảnh và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Quy trình xét tuyển được thực hiện theo phương thức đa chiều, kết hợp điểm số học tập, thành tích, hồ sơ năng lực, dự án cá nhân, video giới thiệu và phỏng vấn. Bên cạnh hình thức tự ứng tuyển, học sinh còn có thể được giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh đề cử thông qua hệ thống đề cử chung của chương trình nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho những học sinh có tiềm năng.

Học sinh nhận được học bổng của Trường Đại học FPT sẽ nhận được nhiều đặc quyền hiếm có.

Chia sẻ về định hướng của chương trình, TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, cho biết học bổng không chỉ là hỗ trợ tài chính mà là cam kết đầu tư cho con người.

“Nhà trường mong muốn tạo ra một bệ phóng để những học sinh có năng lực và khát vọng được phát triển toàn diện trong môi trường công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần tạo ra giá trị cho xã hội và vươn ra toàn cầu”, ông nói.

Theo kế hoạch, cổng đăng ký Học bổng Nguyễn Văn Đạo sẽ chính thức mở từ ngày 02/02/2026. Đáng chú ý, bên cạnh hình thức tự ứng tuyển, học sinh còn có thể được đề cử bởi giáo viên, nhà trường hoặc phụ huynh thông qua hệ thống đề cử chung của chương trình, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận cho những học sinh có tiềm năng nhưng chưa chủ động thể hiện bản thân.