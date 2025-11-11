Công an xử lý loạt sai phạm của khách sạn 'bùng' phòng cô gái lúc 2h sáng

(VTC News) -

Tối 11/11, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cho biết sáng nay, đơn vị đã mời chủ khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo) và người liên quan đến Công an phường để làm rõ vụ việc nữ khách hàng tố bị khách sạn “bùng” phòng dù đã thanh toán đầy đủ.

Tại buổi làm việc, bà N.T.Q.H. (chủ cơ sở) và ông T.T.A. (người trông nhà) cho biết khách sạn có nhận đặt phòng của vị khách tên N.Y.Q. qua ứng dụng Agoda, lịch nhận phòng vào ngày 7/11 nhưng không thấy khách tới làm thủ tục. Đến khoảng 2h ngày 9/11, chị Q. đến nhận phòng thì được ông T.T.A. cho biết cơ sở đã hết phòng.

Chủ khách sạn cùng nam nhân viên tại buổi làm việc với công an phường Ô Chợ Dừa vào sáng 11/11. (Ảnh: Công an cung cấp)

Không được bố trí phòng, vị khách bức xúc và quay video phản ánh lên mạng xã hội. Đoạn clip sau đó thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận trái chiều về cách làm việc của khách sạn.

Làm việc với công an, bà H. cho biết sau khi nắm được sự việc, bà đã liên hệ xin lỗi và đề nghị hoàn lại toàn bộ tiền phòng cho khách. Đồng thời, bà đã liên hệ với bên ứng dụng đặt phòng để nhờ hỗ trợ xử lý hoàn tiền.

Chủ cơ sở Royal Hostel cũng thừa nhận, khách sạn vốn hoạt động dưới hình thức cho thuê căn hộ dài hạn, chỉ khi vắng khách mới cho thuê ngắn ngày qua ứng dụng trực tuyến.

Công an phường cũng đồng thời kiểm tra hành chính với khách sạn này và ghi nhận một số vi phạm, tồn tại. Cụ thể, cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b, khoản 1, điều 9 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, cơ sở hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a, khoản 4, điều 12 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, cơ sở không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng theo điểm a, khoản 1, điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025. Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Công an phường đã lập biên bản, xử lý các vi phạm của cơ sở và yêu cầu khắc phục theo đúng quy định pháp luật.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 11/11, chị N.Y.Q cho biết, sau khi sự việc lan truyền, điện thoại của chị liên tục nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ các số lạ. Nhiều tin nhắn có nội dung miệt thị, xúc phạm khiến cuộc sống và tinh thần của chị bị xáo trộn.

Chị Q. nói thêm, đến thời điểm hiện tại, chị không còn liên lạc với khách sạn và cho biết sẽ tôn trọng, tuân thủ các hướng xử lý của cơ quan chức năng.