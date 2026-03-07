Công an vào cuộc vụ đất rẫy bỗng ‘biến thành ao' ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 7/3, Công an xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiếp nhận, xác minh đơn trình báo của người dân về việc một thửa đất rẫy trên địa bàn bị đào múc trái phép.

Theo đơn trình báo, ông Nguyễn Chính Ngụ (36 tuổi, trú tại Đắk Lắk) phản ánh, gia đình ông sở hữu thửa đất rộng khoảng 4.000 m² tại thôn 9, xã Ea Kly. Do đi làm ăn xa nên gia đình không thường xuyên canh tác trên diện tích đất này.

Gần đây, khi trở về kiểm tra, ông Ngụ phát hiện khu đất của mình đã bị đào bới, múc đi khoảng 3.000 m² đất, khiến khu vực này trũng sâu, trông giống như một ao nuôi cá.

Mảnh đất của gia đình ông Ngụ bỗng dưng bị biến thành ao.

“Có người đã đưa máy móc đến đào múc đất rẫy của tôi. Giờ khu đất nhìn như một cái ao nên gia đình rất bức xúc”, ông Ngụ cho biết.

Theo ông Ngụ, hiện gia đình sinh sống ở một xã khác trong tỉnh, cách xã Ea Kly khoảng 60 km nên không rõ việc đào múc đất xảy ra từ thời điểm nào.

Về vụ việc trên, ông Nguyễn Hải Sâm – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kly cho biết, địa phương đã tiếp nhận phản ánh và chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh.

Theo ông Sâm, qua rà soát ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng việc đào múc đất xảy ra trước tháng 6/2025. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên nhiều dấu vết tại hiện trường bị xóa nhòa. Khu vực gần thửa đất là cánh đồng, không có camera an ninh nên gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ.

Theo lãnh đạo địa phương, khả năng đất bị đào múc để đem đi bán hoặc phục vụ san lấp mặt bằng. Hiện Công an xã Ea Kly đang tiếp tục xác minh để làm rõ vụ việc.