Công an TP.HCM triệt phá đường dây làm giả 1.000 tấn gas

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” liên quan đến một đường dây sang chiết, buôn bán gas quy mô lớn.

8 người bị khởi tố, bắt giữ. (Ảnh: CA)

Trước đó, cuối tháng 7, Đội 2 của Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho hàng không số cạnh nhà 132/35A đường Xuân Thới Sơn 35A, ấp 22, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Nguyễn Nho Hùng, Nguyễn Doãn Tú, Lê Phước Thành, Nguyễn Văn Chương và Lâm Nhật Trường đang sang chiết, nạp gas trái phép vào các bình gas.

Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng chủ mưu cầm đầu là Mai Văn Tuấn Đạt, Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Bá Vinh.

Công nghệ sang chiết, sản xuất gas giả. (Ảnh: CA)

Từ tháng 3/2025, nhóm này đã thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết, nạp gas và thuê nhân công sản xuất trái phép.

Mỗi ngày, nhóm này tung ra thị trường hàng trăm bình gas giả các loại. Tính đến khi bị phát hiện, đường dây đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Công an kiểm tra một kho chứa gas của nhóm đối tượng. (Ảnh: CA)

Khám xét khẩn cấp nhiều kho hàng và nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm nghìn niêm màng co và tem chống hàng giả; nhiều xe bồn chứa gas, hệ thống máy bơm, máy khò... dùng để sang chiết, làm giả 9 nhãn hiệu gas chính hãng.

Điều tra bước đầu xác định các kho hàng và đối tượng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền. Số niêm màng co, tem chống hàng giả bị thu giữ đều là giả.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.