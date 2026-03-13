Xác minh tài xế xe Range Rover ngang nhiên chọc thủng lốp xe máy SH

(VTC News) -

Video tài xế ô tô chọc thủng lốp xe máy Honda SH

Chiều 13/3, đại diện Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của chủ xe máy Honda SH về việc bị tài xế ô tô Range Rover chọc thủng lốp xe.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc và nhận định đây là hành vi gây mất an ninh trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Trước đó, tối 12/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một ô tô nhãn hiệu Range Rover mang BKS 30H-352.XX dừng đỗ tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, phía bên phải ô tô có một nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy Honda SH.

Tài xế bán tải dùng vật nhọn đâm thủng lốp xe máy.

Nam thanh niên nói rằng "chủ xe đã khóa cổ chiếc xe máy", sau đó đi ra phía sau và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ô tô có thể tiến lên phía trước.

Sau đó, tài xế ô tô xuống xe, cầm vật nhọn chọc liên tiếp vào 2 lốp xe máy SH rồi rời đi.

Hành động của tài xế ô tô khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều người cho rằng, đường vẫn còn rộng, ô tô hoàn toàn có thể lách qua, vì thế không thể đổ lỗi cho xe máy gây cản trở. Nhiều ý kiến lại cho rằng dù với bất cứ lý do gì, hành động dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy là huỷ hoại tài sản, có tính chất côn đồ.

Cộng đồng mạng mong muốn cơ quan chức năng tìm ra danh tính tài xế ô tô và có hình thức xử lý răn đe theo quy định của pháp luật.