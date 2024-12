Công an Hà Nội triển khai mô hình 141 mới, trấn áp 'quái xế', tội phạm đường phố

Đợt cao điểm này, Công an Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tạo tiền đề chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố.