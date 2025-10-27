Công an Hà Nội thông tin nguyên nhân thiếu niên 14 tuổi bị bạn đâm tử vong

(VTC News) -

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến thiếu niên 14 tuổi thiệt mạng.

Chiều 25/10, V.M.K rủ bạn là L.M.K (cùng SN 2011, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội) đi chơi nhưng L.M.K không đi nên V.M.K gọi điện thoại chửi bới và thách thức.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, L.M.K nhắn tin cho V.M.K gạ đánh nhau tại Nhà văn hóa thôn Tân Trại.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 20h10, tại nhà văn hóa thôn, sau khi gặp nhau, L.M.K chửi và đâm V.M.K. khiến bạn mình bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, L.M.K cất dao vào cốp xe, đi xe máy về nhà.

Hai giờ sau, cơ quan công an bắt giữ L.M.K và đưa về trụ sở làm việc. ​Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, mạng xã hội xuất hiện thông tin nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Công an Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.