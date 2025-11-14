Công an Hà Nội 'gõ cửa từng nhà' hướng dẫn người dân làm sạch dữ liệu xe, GPLX

Tại xã Mê Linh, anh Lê Văn Quang cho biết chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất việc làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe. “Trước đó, công an cơ sở đã phổ biến rõ ràng kế hoạch, nên khi được hướng dẫn trực tiếp, tôi thấy rất thuận tiện và sẵn sàng phối hợp,” anh Quang chia sẻ.