Công an Đà Nẵng bác thông tin 'cụ bà mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt'

(VTC News) -

Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết vừa khẩn trương truy xét, làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về trường hợp cụ bà V.T.C. (SN 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú).

Sau khi đăng clip, bà H. giải thích thêm về hoàn cảnh của cụ C.

Trước đó, ngày 1/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video với nội dung cho rằng cụ bà V.T.C. đang sống ở khu vực bị ngập lụt nhiều ngày, không được ăn uống, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định chủ tài khoản Facebook đã đăng tải clip là bà L.T.H. (SN 1997, trú thôn Phù Sa).

Tại trụ sở công an, bà H. thừa nhận những nội dung trong video là không đúng sự thật. Cụ bà V.T.C. đã được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa, mì tôm, nhu yếu phẩm trong suốt thời gian mưa lũ.

Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của bà L.T.H.

Theo thống kê, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27/10 đến nay khiến 76.500 ngôi nhà trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập sâu; 10 xã bị cô lập hoàn toàn.

Thiên tai đã làm 11 người chết, 4 người mất tích, 31 người bị thương, 78 ngôi nhà bị sập, 96 nhà hư hỏng và 17 nhà có nguy cơ sạt lở cao. Hạ tầng giao thông, cầu cống, đường sá tại nhiều khu vực bị hư hỏng nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tập trung khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai.