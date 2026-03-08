Con trai Hòa Minzy chia sẻ bất ngờ về Đại úy Văn Cương, mong mẹ sớm lên xe hoa

(VTC News) -

Sau khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, Hòa Minzy tiếp tục khiến khán giả chú ý khi chia sẻ đoạn trò chuyện giữa cô và con trai - bé Bo.

Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ thẳng thắn hỏi con về cảm nhận đối với “bố Cương”. “Mẹ muốn hỏi thật một câu nhé, Bo phải nói thật lòng đó nha, đồng ý không?", Hòa Minzy mở đầu trước khi hỏi: “Bo thấy bố Cương như thế nào?”.

Con trai Hoà Minzy chia sẻ về Đại uý Thăng Văn Cương. (Nguồn: Facebook Hòa Minzy)

Trước câu hỏi của mẹ, bé Bo nhanh chóng đưa ra câu trả lời hồn nhiên khiến Hòa Minzy bật cười: "May quá câu hỏi này dễ. Vì bố mình mà mẹ. Bố yêu thương cả nhà mà mẹ. Con thấy bố yêu thương con nhất. Ngày nào bố về bố cũng bế con".

Cậu bé cho biết rất thích khi “bố Cương” về nhà và thường xuyên bế mình. Theo lời bé Bo, ngay từ những lần gặp đầu tiên, cậu đã có thiện cảm với bạn trai của mẹ.

Cậu bé kể ban đầu gọi Thăng Văn Cương là “bác”. Tuy nhiên, theo thời gian khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc, khoảng cách dần thu hẹp, tình cảm giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. "Con cũng yêu bố nhất", Bo bày tỏ với mẹ.

Cuộc trò chuyện càng trở nên thú vị khi Hòa Minzy bất ngờ nhắc đến chuyện cưới hỏi trong tương lai. Nữ ca sĩ chia sẻ với con trai dự định có thể tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027. Nghe vậy, bé Bo lập tức phản ứng rằng như thế "hơi lâu đấy".

Hòa Minzy còn hỏi con trai nếu mẹ làm đám cưới thì cậu bé muốn làm gì trong ngày trọng đại. “Nếu mẹ cưới, con sẽ cầm váy cho mẹ, nắm tay mẹ đi vào lễ đường hay nắm tay bố đứng đợi mẹ?”, nữ ca sĩ đặt câu hỏi.

Sau vài giây suy nghĩ, bé Bo chọn phương án nắm tay bố để đứng đợi mẹ tiến vào lễ đường. Câu trả lời hồn nhiên của cậu bé khiến Hòa Minzy bật cười thích thú.

Con trai Hoà Minzy quấn quýt, gọi bạn trai mới của mẹ là ''bố''.

Cuộc trò chuyện của Hoà Minzy và con trai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng cách bé Bo nói về Đại úy Thăng Văn Cương cho thấy mối quan hệ gần gũi và tình cảm giữa hai người. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng rất tinh tế, yêu thương ''nửa kia'' của mẹ và mong mẹ hạnh phúc.

Trước đó, ngày 6/3, Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương. Bạn trai của nữ ca sĩ sinh năm 1995, quê Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), hiện công tác trong quân đội.

Ít ai biết cặp đôi có khoảng bốn năm tìm hiểu nhưng giữ kín chuyện tình cảm. Hai người bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ năm 2022. Thời điểm đó, Thăng Văn Cương tham gia với vai trò hỗ trợ các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường quân đội.

Trong suốt quãng thời gian yêu đương, cặp đôi gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu hẹn hò nào trên truyền thông hay mạng xã hội, khiến chuyện tình kéo dài nhiều năm nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết cô vui vì "nửa kia" và gia đình đã sang hỏi cưới cô vào thời điểm ông nội còn sống.

“Xin lỗi anh, vì để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ”, cô viết.

Hoà Minzy công khai chồng sắp cưới là Đại uý Thăng Văn Cương.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ con trai khá quấn quýt bạn trai của mẹ, thậm chí có lúc bé Bo còn nói “bố về rồi mới chịu đi tắm”, khiến nhiều người thích thú trước sự gắn bó của cả hai.

Sau khi công khai mối quan hệ, Hòa Minzy nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả. Bạn trai nữ ca sĩ cũng đăng tải dòng chia sẻ trên trang cá nhân: “Cảm ơn em vì tất cả. Anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu.

Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!”.

Đáp lại dưới bài đăng, Hòa Minzy hóm hỉnh hỏi bạn trai: "Nhưng mà muốn thêm 5 con được không đồng chí ơi?" khiến khán giả thích thú.