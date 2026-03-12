Con trai 35 tuổi qua đời, người mẹ U70 thụ tinh ống nghiệm để sinh thêm em bé

(VTC News) -

Một phụ nữ 63 tuổi tại Trung Quốc vừa sinh hạ bé gái khỏe mạnh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), sau khi trải qua cú sốc tinh thần mất người con duy nhất. Câu chuyện đặc biệt này không chỉ thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc sinh con ở độ tuổi cao.

Theo Sanxiang Metropolis News, sản phụ này sống tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc, sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 4/3 tại một bệnh viện ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm. Ca sinh diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với dự kiến. Bé gái chào đời nặng 2,8kg và được xác nhận có tình trạng sức khỏe ổn định, người mẹ cũng hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Bà mẹ U70 chào đón con gái nhờ IVF sau khi mất đi đứa con duy nhất.

Bé gái chào đời khỏe mạnh nặng 2,8kg. (Ảnh: Douyin)

Danh tính của người phụ nữ không được tiết lộ, nhưng câu chuyện phía sau quyết định mang thai ở tuổi ngoài 60 khiến bà nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trước đó, vào tháng 2/2025, con trai duy nhất của bà, khi ấy 35 tuổi, qua đời vì bệnh ung thư. Sự ra đi của người con khiến cuộc sống của hai vợ chồng rơi vào khoảng trống tinh thần sâu sắc.

“Sau khi con trai qua đời, vợ chồng tôi gần như không còn lời nào để nói với nhau. Không khí trong nhà trở nên nặng nề", người mẹ chia sẻ. Theo bà, chính mong muốn tìm lại ý nghĩa cuộc sống đã thôi thúc họ quyết định thụ tinh trong ống nghiệm để có thêm con.

Người phụ nữ cho biết từ khi mang thai, cuộc sống của họ dần thay đổi tích cực. “Chúng tôi cảm nhận được niềm vui mỗi ngày. Nếu không có đứa trẻ này, chúng tôi sẽ không đủ sức mạnh để tiếp tục bước tiếp", bà nói.

Về điều kiện kinh tế, hai vợ chồng hiện có tổng lương hưu khoảng 10.000 nhân dân tệ (38 triệu đồng) mỗi tháng, đồng thời duy trì thêm nguồn thu từ một hoạt động kinh doanh nhỏ. Bà cũng nhấn mạnh gia đình mình có tiền sử sống thọ, khi cả cha và mẹ đều sống trên 90 tuổi.

Các bác sỹ cho biết sức khỏe của bà tốt hơn nhiều người trẻ tuổi, và bà tin rằng mình có thể sống đủ lâu để nuôi dạy con cái. (Ảnh: Douyin)

Các bác sỹ điều trị cho biết, tình trạng sức khỏe của bà thậm chí còn tốt hơn nhiều người trẻ. Chính điều này giúp bà tự tin vào quyết định sinh con ở tuổi cao. “Không có lý do gì để tin rằng tôi không thể sống đến 80 tuổi. Hơn nữa, cháu trai tôi đã hứa sẽ chăm sóc em bé khi vợ chồng tôi qua đời", bà chia sẻ, cho biết điều đó khiến bà cảm thấy yên tâm về tương lai của con gái.

Ngay sau khi sinh, người mẹ đã trực tiếp cho con bú. Khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy con khiến bà không kìm được nước mắt. “Tôi vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng tôi đã được gặp con mình. Tôi có cảm giác như con trai tôi đã trở về", bà xúc động nói.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghị lực và tình mẫu tử mạnh mẽ của người phụ nữ. Một cư dân mạng bình luận: “Thật đáng khâm phục người mẹ dũng cảm này. Đứa bé chính là động lực sống của bà".

Sau cái chết của con trai, hai vợ chồng bà rơi vào trạng thái bàng hoàng, không nói nên lời, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề. (Ảnh: Douyin)

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối cho rằng việc sinh con ở tuổi quá cao có thể đặt gánh nặng tương lai lên vai đứa trẻ. Một bình luận chỉ trích cho rằng, khi đứa trẻ trưởng thành, cha mẹ đã ngoài 80 tuổi và em có thể phải đối mặt với trách nhiệm chăm sóc cha mẹ từ rất sớm.

Bối cảnh xã hội cũng góp phần khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm. Từ năm 1970 đến cuối năm 2015, Trung Quốc áp dụng chính sách một con nghiêm ngặt nhằm kiểm soát dân số. Hệ quả là nhiều gia đình chỉ có một người con, và khi mất con, họ phải đối mặt với nỗi đau tinh thần đặc biệt lớn.

Theo số liệu từ cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến năm 2012, nước này có khoảng 1 triệu gia đình rơi vào hoàn cảnh mất con duy nhất, với số lượng tăng thêm khoảng 76.000 gia đình mỗi năm. Chính quyền địa phương hiện hỗ trợ nhóm gia đình này khoản trợ cấp 590 nhân dân tệ (2,2 triệu đồng) mỗi tháng cho mỗi thành viên.