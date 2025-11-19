Con tôi khóc đêm, hàng xóm trả thù bằng cách bật nhạc ầm ĩ

(VTC News) -

Gia đình tôi gồm hai vợ chồng và con trai 1 tuổi sống ở một khu chung cư mini tại Hà Nội. Con tôi khá quấy, hay khóc đêm, cứ vài hôm lại bật dậy lúc nửa đêm rồi khóc toáng. Hai vợ chồng toàn phải thay nhau bế ẵm từ phòng ngủ ra quanh phòng khách, mãi mới nín được.

Nhà tôi nằm ở góc, cả hai phòng ngủ đều sát với phòng ngủ của hàng xóm. Căn cạnh là cô gái sống một mình, mới chỉ chuyển đến khoảng 4 tháng. Ngay từ những ngày đầu, cô ấy đã tỏ ra khó chịu với tiếng khóc của bé Bon nên đã qua nhà nói chuyện, muốn bọn tôi giải quyết dứt điểm tình trạng con nhỏ khóc đêm.

Tôi và vợ thay nhau xin lỗi cô ấy, giải thích rằng chúng tôi sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để dỗ bé nhưng không kiểm soát được hoàn toàn và cũng có cái khó riêng. Nhà cửa thiết kế như vậy nên khá ồn ào. Ai có con nhỏ đều hiểu, bọn trẻ có thể quấy khóc chẳng cần biết sáng sớm hay đêm muộn. Chúng tôi không thể chuyển đi nơi khác. Bức tường giữa hai nhà quá mỏng, cách âm kém là điều không ai mong muốn.

Để cô ấy thông cảm, vợ chồng tôi mua quà biếu và nhiều lần nói khó: "Chính chúng tôi cũng mệt mỏi lắm, mong cô thông cảm cho chúng tôi với”.

Chăm con đã mệt mỏi, tôi còn bị hàng xóm phàn nàn, trả đũa bằng cách bật nhạc to. (Ảnh minh họa: iStock)

Trong suốt khoảng thời gian đó, cô hàng xóm liên tục phàn nàn trên nhóm cộng đồng, đi tìm ban quản lý chung cư, nhờ ông ấy ra mặt ép chúng tôi tìm cách xử lý. Quản lý chung cư cũng chỉ biết từ chối khéo, bảo ông ấy không tiện mở lời, có lẽ vì quá hiểu là chúng tôi cũng cố hết sức rồi.

Một đêm gần đây, con trai tôi sốt nhẹ, không ngủ được nên lại khóc ầm lên. Hàng xóm lại nhắn tin lên nhóm cộng đồng tỏ ý trách móc, nêu đích danh phòng tôi cố ý gây ồn ào khiến cô ấy bị đau đầu không ngủ được. Tôi và vợ cũng mệt mỏi quá nên không trả lời.

Cô ấy bắt đầu trả đũa bằng cách bật nhạc giới trẻ đập bass ầm ầm. Cả nhà tôi cố ngủ, rồi vì quá mệt nên cũng ngủ được mà không biết hàng xóm mở đến mấy giờ. Đến tối hôm sau, cô ấy đổi sang nhạc tình ca xưa remix. Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy thấy đồng hồ đã gần 1h, tiếng nhạc vẫn vang bên tai. Rồi thì con tôi cũng bị tiếng ồn đánh thức, giật bắn mình, khóc ầm ĩ mãi mới dỗ được.

Đỉnh điểm là tối tiếp theo. Cô ấy mở mấy khúc nhạc Rap thịnh hành và để âm thanh to hơn hai hôm trước rất nhiều. Bị tiếng nhạc ầm ĩ hành hạ cộng với việc phải dỗ con nhỏ bị "âm nhạc" đánh thức khuấy khóc, mất cả tiếng đồng hồ mới mệt quá mà thiếp đi, chúng tôi khổ thấu trời nhưng phải cắn răng vì biết rằng gia đình mình cũng nhiều lần làm phiền cô ấy.

Bị nhiều gia đình phàn nàn, cô hàng xóm giải thích với ban quản lý chung cư rằng do con tôi khóc ồn nên không ngủ nổi, thậm chí còn bịa rằng chúng tôi mắng cô ấy nên cô ấy mới mở nhạc để át đi. Ban quản lý chung cư đành khuyên hai bên bình tĩnh, nhường nhịn nhau. Còn các căn hộ tầng dưới cũng bị làm ồn không chịu nổi, vừa trách cô gái vừa oán chúng tôi khiến họ bị vạ lây.

Tôi biết con nhỏ quấy khóc là lỗi của chúng tôi, điều đó ảnh hưởng đến hàng xóm, nhưng thật sự vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức và không hề cố ý gây ồn. Việc nuôi con ở thành phố lớn, trong chung cư mini nơi mọi người sống sát vách nhau khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi chỉ mong con trai lớn thật nhanh để tiếng khóc này không còn là nguồn cơn của mâu thuẫn nữa.

Tôi mong các anh chị từng gặp trường hợp tương tự có thể cho tôi lời khuyên, trong tình huống này thì tôi phải làm sao để cô hàng xóm không còn "trả thù" theo cách đó nữa?

