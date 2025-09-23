Có thể nhận con nuôi trên 18 tuổi không?

(VTC News) -

Cụ thể, quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010, như sau:

Người được nhận làm con nuôi:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi.

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Người đã từ đủ 18 tuổi trở lên, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, không thể trở thành con nuôi hợp pháp theo Luật Nuôi con nuôi 2010 của Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Điều này cho thấy pháp luật Việt Nam rất thận trọng khi cho phép người đã có ý thức độc lập tương đối được làm con nuôi, nhằm hạn chế sự lợi dụng việc nhận nuôi để trục lợi hoặc thao túng pháp lý trong quan hệ dân sự, tài sản.

Từ quy định này có thể khẳng định, người đã từ đủ 18 tuổi trở lên, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, không thể trở thành con nuôi hợp pháp theo Luật Nuôi con nuôi 2010. Trường hợp có tình cảm thân thiết vẫn có thể duy trì mối quan hệ thân nhân ngoài pháp luật về nuôi con nuôi, nhưng sẽ không phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lý tương tự như cha mẹ - con cái.