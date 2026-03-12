Có nên dùng sofa bằng gỗ công nghiệp?

(VTC News) -

Sofa gỗ công nghiệp có phần khung được làm từ các loại gỗ công nghiệp như MDF, MFC hoặc HDF, kết hợp với đệm ngồi và tựa lưng để tạo sự thoải mái khi sử dụng. Loại sofa này thường được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, phù hợp với nhiều kiểu không gian sống khác nhau.

Ưu điểm của sofa gỗ công nghiệp

Giá thành hợp lý

Ưu điểm nổi bật của sofa gỗ công nghiệp là mức giá phải chăng. Với cùng kiểu dáng và kích thước, sofa gỗ công nghiệp thường rẻ hơn từ 10–50% so với sofa gỗ tự nhiên. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu một bộ sofa đẹp, không tốn quá nhiều chi phí.

Mẫu mã đa dạng

Nhờ quy trình sản xuất công nghiệp, sofa gỗ công nghiệp có thể được thiết kế với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, từ phong cách tối giản, hiện đại đến trẻ trung. Điều này giúp sản phẩm dễ dàng phù hợp với nhiều không gian như căn hộ nhỏ, nhà phố hoặc văn phòng.

Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển

Khác với gỗ tự nhiên thường khá nặng, gỗ công nghiệp có trọng lượng nhẹ hơn. Nhờ vậy, việc vận chuyển, lắp đặt hoặc thay đổi vị trí trong nhà cũng trở nên thuận tiện hơn.

Sofa gỗ công nghiệp có trọng lượng nhẹ. (Ảnh: Givehome)

Tính tiện dụng cao

Nhiều mẫu sofa gỗ công nghiệp hiện nay còn được tích hợp thêm các tiện ích như ngăn chứa đồ, khay để cốc hoặc bàn mini, giúp tăng tính tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Nhược điểm của sàn gỗ công nghiệp

Ngoài những ưu điểm kể trên, sofa gỗ công nghiệp vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định mà người tiêu dùng cần lưu ý.

Độ bền thấp hơn gỗ tự nhiên

Tuổi thọ của sofa gỗ công nghiệp thường dao động khoảng 5–10 năm, trong khi sofa gỗ tự nhiên có thể sử dụng tới 15–20 năm hoặc lâu hơn nếu được bảo quản tốt.

Khả năng chịu nước và độ ẩm kém

Một điểm yếu của gỗ công nghiệp là dễ bị phồng rộp hoặc hư hỏng khi tiếp xúc với nước hoặc môi trường ẩm trong thời gian dài. Vì vậy, sản phẩm cần được đặt ở nơi khô ráo và tránh nước đổ trực tiếp lên bề mặt.

Khó sửa chữa khi hư hỏng

Khác với gỗ tự nhiên có thể đánh bóng, sơn lại hoặc sửa chữa dễ dàng, sofa gỗ công nghiệp thường khó phục hồi khi bị hỏng phần khung. Trong nhiều trường hợp, người dùng phải thay mới hoàn toàn.

Chất lượng sản phẩm không đồng đều

Trên thị trường có nhiều loại gỗ công nghiệp với chất lượng khác nhau. Nếu người mua không có kinh nghiệm lựa chọn, rất dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng, nhanh xuống cấp sau thời gian ngắn sử dụng.

Độ bền của sofa gỗ công nghiệp thấp hơn gỗ tự nhiên. (Ảnh: TecWood)

Có nên sử dụng sofa gỗ công nghiệp?

Theo các chuyên gia nội thất, việc có nên dùng sofa gỗ công nghiệp hay không phụ thuộc vào nhu cầu, ngân sách và điều kiện sử dụng của mỗi gia đình.

Sofa gỗ công nghiệp phù hợp với người dùng có ngân sách vừa phải hoặc chỉ cần sử dụng trong khoảng thời gian trung hạn. Loại sofa này đặc biệt phù hợp với căn hộ nhỏ, phòng khách hiện đại hoặc những gia đình trẻ muốn thay đổi phong cách nội thất thường xuyên.

Nếu lựa chọn sản phẩm từ nhà sản xuất uy tín và bảo quản đúng cách, sofa gỗ công nghiệp vẫn mang lại sự tiện nghi và thẩm mỹ cho không gian sống.

Ngược lại, nếu ưu tiên độ bền lâu dài và giá trị thẩm mỹ cao, sofa gỗ tự nhiên vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc hơn.