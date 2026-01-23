Cơ hội sở hữu nhà phố Vinhomes tại trung tâm Móng Cái với suất đầu tư thấp

(VTC News) -

Các chính sách hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng và tiến độ thanh toán giãn đang biến bài toán vốn từng là rào cản lớn trở nên dễ giải, giúp nhà đầu tư vốn mỏng tối ưu dòng tiền và gia nhập “sân chơi” tài sản giá trị cao.

Nhà phố không còn là “lãnh địa” của riêng các nhà đầu tư “tay to”

Bất động sản thấp tầng nói chung và nhà phố nói riêng từ lâu được xem là phân khúc có biên độ tăng trưởng và khả năng khai thác vượt trội. Tuy nhiên, đi kèm với lợi thế đó là yêu cầu vốn đầu vào lớn.

Thực tế tại các thị trường lớn như Hà Nội hay Hải Phòng cho thấy mặt bằng giá nhà phố đã neo rất cao. Tại Hải Phòng, nhiều khu vực mức giá phổ biến trên dưới 200 triệu đồng/m2, trong khi tại Hà Nội, con số này thậm chí dao động 400-500 triệu đồng/m2. Với nền giá như vậy, tổng giá trị mỗi căn thường lên tới hàng chục tỷ đồng, biến phân khúc giàu tiềm năng này trở thành “lãnh địa” của riêng các nhà đầu tư “tay to”.

Trong khi đó, tại Móng Cái, mặt bằng giá thấp tầng vẫn đang ở mức “dễ chịu”. Đơn cử, tại Vinhomes Golden Avenue, giá trung bình các căn thấp tầng hiện chỉ khoảng 59 triệu đồng/m² - thấp hơn phần lớn các dự án chung cư tại Hà Nội.

Mặt bằng giá thấp đang tạo lợi thế kép cho nhà phố Vinhomes Golden Avenue: Vốn đầu vào dễ tiếp cận hơn, trong khi dư địa tăng trưởng vẫn còn rộng mở nhờ hạ tầng và quy hoạch dài hạn. Chính sự cân bằng này đang giúp Vinhomes Golden Avenue trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm nhà đầu tư, đồng thời thu hút dòng tiền từ khu vực miền Bắc tìm kiếm cơ hội ở giai đoạn sớm.

Với suất đầu tư hợp lý, Vinhomes Golden Avenue “rộng cửa” cho mọi nhà đầu tư.

Song song với lợi thế về mặt bằng giá, chính sách bán hàng mới nhất áp dụng từ đầu năm 2026 tiếp tục mang đến lời giải hiệu quả cho bài toán vốn của nhà đầu tư tại Vinhomes Golden Avenue. Cụ thể, suất đầu tư ban đầu tại đây chỉ từ 1,2 tỷ đồng - mức hiếm gặp với dòng sản phẩm nhà phố trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ.

Cụ thể, khách hàng khi mua sản phẩm tại khu Asia Vibe sẽ được hưởng “Đặc quyền Khai vận”: Hỗ trợ vay tối đa 70% giá bán, lãi suất 0% trong tối đa 24 tháng - giai đoạn thường tạo áp lực tài chính lớn nhất trong đầu tư bất động sản.

Ví dụ, để sở hữu một căn nhà phố giá 4 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị vốn tự có 1,2 tỷ đồng. Nếu áp dụng cơ chế vay thông thường trên thị trường, khoản vay khoảng 2,8 tỷ đồng với lãi suất phổ biến 9 - 10% mỗi năm sẽ tạo ra chi phí lãi khoảng 250 - 280 triệu đồng, tương đương hơn 500 triệu đồng trong hai năm đầu. Tại Asia Vibe, khoản chi phí này gần như được triệt tiêu hoàn toàn, giúp nhà đầu tư giữ được biên độ an toàn tài chính trong giai đoạn thị trường đang tạo nền.

Chưa hết, tiến độ thanh toán giãn cũng là một lợi thế vượt trội của nhà phố Asia Vibe, giúp nhà đầu tư không phải dồn vốn trong thời gian ngắn, mà phân bổ dòng tiền theo các mốc nhỏ kéo dài gần hai năm, với nhiều mốc chỉ ở mức 2 - 3% và không phát sinh phí trả nợ trước hạn. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể chủ động “giữ chỗ” tài sản lớn khi hạ tầng và hoạt động thương mại khu vực đang tăng tốc.

Chính sách ưu đãi vượt trội giúp nhà đầu tư Vinhomes Golden Avenue vượt qua áp lực tài chính ban đầu, nắm giữ tài sản lớn và tối ưu dòng tiền.

Lợi nhuận tức thì, vừa mua đã lãi

Nếu đòn bẩy 70% và 24 tháng lãi suất 0% giải quyết bài toán đầu vào, thì nhóm ưu đãi “Đặc quyền Phú quý” tiếp tục mở ra lợi thế tức thì cho nhà đầu tư ở giai đoạn nắm giữ và vận hành. Theo đó, nhà đầu tư được miễn phí quản lý trong 5 năm đầu và linh hoạt lựa chọn giữa các phương án khai thác.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn cam kết tiền thuê 30% trong 5 năm, tương đương 6% mỗi năm trên giá bán. Nếu không nhận cam kết tiền thuê, khách hàng sẽ hưởng ưu đãi tự doanh lên tới 22%. Với một tài sản trị giá khoảng 4 tỷ đồng, “lợi nhuận tức thì” từ phương án cam kết thuê tương đương 240 triệu đồng/năm, tức khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Đặt con số này cạnh sản phẩm đầu tư truyền thống có thể thấy sự khác biệt rõ rệt. Ở nhiều dự án khác, nhà đầu tư phải chi 15 - 20 triệu đồng mỗi tháng chỉ để trả lãi vay. Ngược lại, tài sản tại Asia Vibe không những không phát sinh lãi vay mà còn có khả năng tạo dòng tiền đều cho nhà đầu tư đặn ngay sau khi sở hữu.

Song hành với đó là nhóm chính sách “Đặc quyền Trường lộc” với gói “Lộc phát An cư” giảm trừ 100 triệu đồng mỗi căn, ưu đãi VinClub từ 1% đến 1,7% giá trị bất động sản.

Với khách hàng có năng lực tài chính tốt, chính sách thanh toán sớm còn cho phép hưởng chiết khấu 5% nếu tất toán trong thời gian ngắn, hoặc mức chiết khấu tương đương 11% mỗi năm trên số tiền và thời gian thanh toán trước hạn. Những yếu tố này kéo thấp đáng kể giá vốn thực mà nhà đầu tư phải bỏ ra.

Bài toán đầu tư hấp dẫn tại Asia Vibe hút dòng tiền thông minh thời điểm cuối năm.

Ở góc nhìn tài chính, mô hình đầu tư tại Asia Vibe phù hợp với nhà đầu tư có khoảng 1 - 1,5 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, muốn tham gia thị trường sớm trong giai đoạn hạ tầng Móng Cái đang tăng tốc. Trong bối cảnh thị trường đề cao quản trị rủi ro, nhà phố Asia Vibe giúp nhà đầu tư nhỏ đứng chung “sân chơi” với dòng tiền lớn, từ đó gia tăng tài sản một cách bền vững.