Cơ hội sở hữu bất động sản giá quá khứ, chuẩn sống tương lai tại Nam Hải Phòng

Giữa bối cảnh giá đất Hải Phòng bước vào chu kỳ thiết lập mặt bằng mới, Bình Minh thuộc đại đô thị Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) được ví như nơi thời gian ngừng lại, khi bất động sản vẫn đang neo ở mức giá của năm… 2018. Trong khi đó, hạ tầng, tiện ích và chuẩn sống đẳng cấp của dự án đã bắt đầu chuyển mình theo tiêu chuẩn đô thị của tương lai.

Điểm dừng hiếm hoi của thị trường BĐS Hải Phòng

Khu Bình Minh, thuộc Vinhomes Gloden City, đang được xem là một “hiện tượng lạ” của BĐS Hải Phòng khi mức giá khởi điểm chỉ từ 45 triệu đồng/m2 đất. Đây là mức giá hiếm hoi, tương đương với thời điểm năm 2018, giai đoạn thị trường thành phố Cảng chưa nhận cú hích tăng giá từ dòng vốn đầu tư công quy mô lớn và làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ sau sáp nhập.

So sánh tương quan, các tuyến phố trung tâm như Điện Biên Phủ, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn hiện đã tiệm cận mức 100 - 150 triệu đồng/m2. Cá biệt, một số vị trí sau điều chỉnh đạt 160 triệu đồng/m2, theo bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Còn trên thực tế, giá giao dịch của thị trường có thể vượt xa con số này. Đáng chú ý, xu hướng tăng giá đang được mở rộng từ lõi nội đô ra các khu vực vùng ven, song hành cùng làn sóng đầu tư hạ tầng cũng như xu thế mở rộng đô thị của Hải Phòng sau sáp nhập.

Trong bối cảnh đó, Bình Minh gần như là khu cuối cùng giữ nguyên mức giá của giai đoạn cũ. Mức giá này hoàn toàn đối nghịch với đặc điểm dự án: Sở hữu lâu dài, pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ, tiện ích hiện đại. Mức giá này dự báo sẽ tạo ra sức bật phi mã khi mọi lợi thế của Bình Minh đã được kích hoạt.

Lợi thế đầu tiên phải kể tới vị trí và hạ tầng. Tại Vinhomes Golden City, Bình Minh được đặt tại vị trí trung tâm, kết nối liền mạch từ đường nội khu 15m đến đại lộ Bình Minh 28m và trục Sao Băng 30m. Bình Minh cách đại công viên chỉ vài trăm mét và được bao quanh bởi hệ thống trường học, khu thể thao, tiện ích vui chơi, giải trí hiện đại...

Theo hướng ngoại khu, Bình Minh đón trọn chuỗi hạ tầng mới, gồm đường Vành đai 2, Cầu Rào 3, đường sắt quốc tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, sân bay Cát Bi mở rộng… tạo lợi thế kết nối đa hướng, đa phương thức cả liên tỉnh, liên vùng và quốc tế.

Với các nhà đầu tư trung và dài hạn, sự chênh lệch giữa giá hiện tại và giá kỳ vọng sau hạ tầng chính là khoảng sinh lời “chắc tay”. Đặc biệt, sau khi bảng giá đất mới của Hải Phòng có hiệu lực, thị trường sẽ tự động thiết lập lại mặt bằng giá tại các khu vực đã có hạ tầng, cư dân và tiện ích. Một khi hạ tầng hoàn chỉnh, mức giá 45 triệu/m2 đất sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ và cơ hội giá tốt tại Bình Minh sẽ không còn.

Chuẩn sống quốc tế và dòng tiền thực tạo đòn bẩy tăng giá bền vững

Bên cạnh hạ tầng, sức bật của Bình Minh còn tới từ nội tại, nhờ quy hoạch, thiết kế giúp tạo dòng tiền bền vững. Với diện tích đất từ 63 - 70m2, thiết kế 4 tầng thông thoáng, diện tích sử dụng lên tới hơn 229m2, mỗi căn nhà phố Bình Minh vừa có thể ở, vừa khai thác kinh doanh hoặc cho thuê theo mô hình văn phòng nhỏ, cửa hàng dịch vụ, homestay... Tỷ suất khai thác thực tế vượt trội so với các căn hộ cùng tầm giá trong nội đô.

Khả năng giữ giá của tài sản gắn với chuẩn sống thực cũng là một điểm cộng của Bình Minh. Trong một thành phố vừa được mở rộng địa giới như Hải Phòng, không phải nơi nào cũng hình thành được nhịp sống đô thị thực sự. Nhưng tại Vinhomes Golden City, hệ tiện ích all-in-one chuẩn Vingroup vận hành đồng bộ sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sống, học tập, giải trí, giao thương tại chỗ.

Trong đó, Bình Minh là một trong những khu hiếm hoi tích hợp trọn vẹn hệ tiện ích 5 sao, đáp ứng hoàn hảo cho một chuẩn sống mới. Đó là hệ thống trường liên cấp Vinschool nội khu và 2 trường học ngoại khu để con trẻ đến trường an toàn tuyệt đối; công viên Retreat Park 1,9ha được ví như “khu rừng nhỏ” giữa đô thị.

Đặc biệt, Bình Minh còn sở hữu riêng Wellness Center 1,74ha, tổ hợp chăm sóc sức khỏe lớn nhất Hải Phòng, tạo không gian thư giãn và nghỉ dưỡng tại gia cho cư dân. Đáng chú ý, chuỗi tiện ích này đều đã hiện hữu hoặc đang được triển khai song hành với tiến độ xây dựng và bàn giao nhà ở.

Hệ thống tiện ích được thành hình nhanh chóng, cho thấy thời điểm bứt tốc giá trị của Vinhomes Golden City đang đến gần.

Giá trị của mỗi căn nhà phố Bình Minh còn được thúc đẩy nhờ sự phát triển của khu vực. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời kỳ cao điểm hoàn thiện hạ tầng phía Nam Hải Phòng. Trong đó, Dương Kinh được xác định là cực tăng trưởng mới nhờ vị trí nằm giữa mạng lưới cao tốc, sân bay, đường sắt, cảng biển, khu công nghiệp và khu dân cư.

Bình Minh, vì vậy, đang đi theo một quỹ đạo khác hẳn với thị trường chung, không dựa vào sóng tâm lý, không chờ đợi cam kết hạ tầng, mà vận hành theo logic phát triển thực tế. Hiện tại chính là cơ hội cuối để sở hữu tài sản “hàng hiếm” này trước khi giá bắt đầu tăng nhanh để tương thích với giá trị thực của sản phẩm.