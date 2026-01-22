Đến trưa 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện khám nghiệm xong hiện trường vụ việc một cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm làm đẹp, nghi do treo cổ tự tử.

Vụ việc được phát hiện trong sáng nay, tại tiệm phun xăm V.H. ở số 09A Phạm Vấn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là N.T.V.A. (SN 1994; ngụ ở huyện Như Thanh cũ, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường ngôi nhà nơi phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 21/1, một số người dân sống gần đó nghe thấy vợ chồng A. to tiếng với nhau. Đến khoảng 4 giờ sáng 22/1, người dân hay tin người phụ nữ đã tử vong.

Một nguồn tin cho biết người phụ nữ được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, nghi vấn người phụ nữ tự tử.

Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Được biết, ngôi nhà trên được chị A. thuê để mở tiệm phun xăm, chăm sóc sắc đẹp.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.