Chuyên gia: Trước bữa nhậu ăn món này sẽ không bị 'say nguội'

(VTC News) -

Sau những cuộc vui quá chén, nhiều người thức dậy với cơn say nguội, đau đầu âm ỉ. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế chia sẻ rằng ăn một loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trước khi nhập tiệc sẽ giúp ngăn chặn tình trạng trên.

Trong một video đang gây chú ý trên TikTok, bác sĩ Neenz, chuyên gia về phổi và hồi sức cấp cứu tại Anh, tiết lộ rằng phô mai chính là "cứu tinh" giúp giảm nguy cơ bị hành hạ bởi cơn say nguội.

Thưởng thức một chút phô mai trước khi bắt đầu dùng bữa sẽ giúp giảm đáng kể các triệu chứng mệt mỏi do rượu bia. Đặc biệt vào mùa lễ hội, đây là món ăn cần sẵn có trên các bàn tiệc.

Bác sĩ giải thích: "Ăn phô mai trước khi uống rượu có thể giảm thiểu rủi ro bị say nguội. Lý do là bởi phô mai chứa hàm lượng lớn protein, chất béo và tinh bột phức hợp. Những thành phần này tạo thành một 'lớp màng' tráng quanh dạ dày, từ đó làm chậm quá trình hấp thụ chất cồn vào máu".

Không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn hấp thụ, phô mai còn hỗ trợ cơ thể chuyển hóa rượu tốt hơn và bảo vệ gan. "Phô mai giúp bù đắp các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt khi uống rượu như vitamin B và canxi. Canxi hỗ trợ cải thiện chức năng thần kinh và cơ bắp, trong khi vitamin B cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình trao đổi chất", chuyên gia này cho biết thêm.

Ăn phô mai trước bữa tiệc giúp tránh được tình trạng say nguội do rượu bia.

Dù nhấn mạnh rằng không uống rượu vẫn là tốt nhất, vị bác sĩ khuyên nếu định "tới bến", mọi người nên nhớ nhâm nhi vài miếng phô mai trước.

Để làm rõ hơn về tác động của rượu, TS Bhavini Shah, bác sĩ đa khoa tại hệ thống y tế LloydsPharmacy Online Doctor tại Anh, phân tích các giai đoạn chuyển biến của cơ thể khi nạp chất cồn: Khi uống khoảng 1 ly rượu vang (loại nồng độ thấp 3,6%) thì nhịp tim tăng, mạch máu giãn nở, tạo cảm giác hưng phấn nhẹ, giúp con người trở nên cởi mở và hoạt ngôn hơn.

Uống 2 - 3 ly rượu vang thì cồn bắt đầu tấn công hệ thần kinh, làm giảm tốc độ phản xạ và ảnh hưởng đến vùng não đưa ra quyết định, dẫn đến những hành vi thiếu kiểm soát.

Uống 4 ly rượu vang trở lên là ngưỡng mà "cơn say nguội" hình thành.

"Sau ngưỡng 4 ly rượu vang, thị giác và giấc ngủ của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này, lượng cồn nạp vào đã vượt quá khả năng xử lý của gan trong một đêm. Kết quả là bạn sẽ phải đối mặt với một cơn đau đầu kinh khủng vào sáng hôm sau", TS cảnh báo.