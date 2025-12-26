Chuyên gia dinh dưỡng Nutifood khuyên dùng EnPlus Gold giúp phục hồi sức khỏe

(VTC News) -

Dinh dưỡng - nền tảng quan trọng nhất trong phục hồi cho người mới ốm dậy

Theo Hệ thống Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NutiFood Sweden), giai đoạn sau ốm là thời điểm cơ thể cần tái nạp năng lượng và vi chất nhiều hơn bình thường. Mặc dù, việc điều trị y tế giúp kiểm soát và chấm dứt triệu chứng, nhưng không đóng vai trò trong việc phục hồi và tái tạo năng lượng cho cơ thể.

Người mới ốm dậy cần dinh dưỡng để phục hồi. (Ảnh: minh họa)

Ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, các biểu hiện như mệt kéo dài, suy giảm khối cơ, ngủ kém, miễn dịch yếu… thường xuất hiện sau khi hết bệnh. Nếu không được bổ sung đúng chuẩn, quá trình hồi phục có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng, dễ tái phát hoặc xuất hiện biến chứng.

Chính vì vậy, các chuyên gia Nutifood khuyến nghị sử dụng sản phẩm dinh dưỡng y học, trong đó EnPlus Gold được xem là giải pháp phù hợp giúp phục hồi nhanh và an toàn cho cơ thể người bệnh.

Công thức khoa học Nutrition Gold hỗ trợ phục hồi toàn diện chuẩn WHO/FAO

EnPlus Gold được thiết kế theo chuẩn dinh dưỡng quốc tế, với công thức Nutrition Gold dựa trên khuyến nghị của WHO/FAO dành cho người cao tuổi ăn uống kém, người phục hồi sau ốm, người nuôi ăn qua ống thông và người muốn duy trì sức khỏe ổn định.

EnPlus Gold - giải pháp dinh dưỡng cho người cao tuổi, người bệnh, người ăn uống kém.

Bù năng lượng nhanh - nền tảng quan trọng nhất

Sau ốm dậy, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng để sửa chữa mô tế bào, tăng miễn dịch và cân bằng nội môi. EnPlus Gold cung cấp năng lượng cao, nhờ đó người mệt, người ăn uống kém hoặc mới phẫu thuật vẫn đảm bảo đủ năng lượng mỗi ngày.

Tăng sức đề kháng nhờ hệ vi chất đầy đủ và cân đối

Giai đoạn phục hồi đòi hỏi cơ thể phải tăng cường miễn dịch tự nhiên để phòng tái phát. EnPlus Gold bổ sung nhóm vi chất thiết yếu gồm:

Vitamin A, C, E - chống oxy hóa

Kẽm, Selen - tăng miễn dịch

Vitamin nhóm B - phục hồi chuyển hóa năng lượng

Tổ hợp này giúp giảm nguy cơ suy nhược miễn dịch, vốn rất thường gặp sau các bệnh nhiễm trùng và sau phẫu thuật.

Tốt cho tiêu hóa - tăng hấp thu, giảm đầy bụng

Nhiều người sau ốm bị chậm tiêu, đầy hơi, ăn uống khó. EnPlus Gold có FOS/Inulin, một loại prebiotic đã được chứng minh giúp tăng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón và đầy hơi, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Nhờ đó, người bệnh tiêu hóa tốt hơn và hấp thu được tối đa lượng dinh dưỡng mà sản phẩm cung cấp.

Hỗ trợ tim mạch - phù hợp cho người bệnh nền

Các chuyên gia Nutifood nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm chất béo trong phục hồi sau bệnh. EnPlus Gold sử dụng MUFA và PUFA, hai nhóm chất béo tốt giúp:

Giảm cholesterol xấu (LDL)

Tốt cho hệ tim - mạch máu

Phù hợp cho người tăng huyết áp, tiểu đường

Đây là lợi ích quan trọng vì phần lớn người sau ốm là người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch.

Phục hồi khối cơ - yếu tố quyết định tốc độ hồi phục

Một trong những hậu quả phổ biến sau ốm là mất cơ, dẫn đến mệt nhanh, đi lại yếu, dễ té ngã. EnPlus Gold bổ sung chất đạm chất lượng cao theo tỉ lệ khuyến nghị của WHO/FAO, giúp tái tạo mô cơ, tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện thể lực hàng ngày. Khi khối cơ được phục hồi, người bệnh sẽ sớm trở lại sinh hoạt bình thường và giảm nguy cơ tái suy nhược.

EnPlus Gold - sản phẩm được chuyên gia dinh dưỡng Nutifood khuyên dùng

EnPlus Gold - giải pháp an toàn và phù hợp cho người lớn tuổi, người bệnh nền và cần phục hồi sau ốm.

EnPlus Gold trở thành lựa chọn được nhiều chuyên gia Nutifood khuyên dùng. Sản phẩm không chỉ giúp rút ngắn thời gian phục hồi mà còn mang lại nền tảng sức khỏe bền vững, hỗ trợ người bệnh sống chủ động hơn trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe tại nhà đang trở thành xu hướng.

Người tiêu dùng có thể đặt mua EnPlus Gold qua các kênh chính hãng để đảm bảo chất lượng và được tư vấn đúng cách sử dụng.

*Xem thông tin chi tiết về EnPlus Gold tại: enplusgold.vn