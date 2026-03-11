Chuẩn sống compound first-class cho giới tinh hoa tại Nha Trang, Khánh Hòa

(VTC News) -

Vinhomes Pearl Bay đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện một khu compound chuẩn quốc tế trên mặt tiền đường Trần Phú - tuyến đường danh giá bậc nhất Nha Trang (Khánh Hòa), đồng thời sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1km tại vịnh biển top đầu hành tinh.

Nơi sở hữu tất cả những gì giới thượng lưu tìm kiếm

Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh, từng nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế danh giá. Nhờ khí hậu ôn hòa và hạ tầng kết nối thuận tiện, Nha Trang đã trở thành tọa độ đáng sống hấp dẫn giới thượng lưu toàn cầu.

Trong suốt nhiều năm, thị trường địa phương chứng kiến sự bùng nổ của các dự án condotel, resort, trong khi lại thiếu vắng mô hình đô thị ở dài hạn tích hợp bãi tắm riêng và đầy đủ tiện ích sống theo chuẩn compound quốc tế. Đây là khoảng trống rõ rệt, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành bến đỗ an cư của giới nhà giàu quốc tế.

Sự xuất hiện của Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú, vị trí đẹp nhất trên con đường danh giá bậc nhất Nha Trang, vì vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường.

Vinhomes Pearl Bay là khu compound hạng sang ven biển, tọa lạc tại vị trí đẹp nhất trên con đường danh giá bậc nhất Nha Trang.

Toạ lạc tại “tọa độ vàng” cuối cùng trên trục ven biển Trần Phú, Vinhomes Pearl Bay sở hữu tất cả những gì cư dân thượng lưu kiếm tìm: quỹ đất sở hữu lâu dài ngay mặt biển trung tâm, bãi tắm riêng dài hơn 1km, hệ sinh thái tiện ích khép kín cùng an ninh đa lớp.

Vị trí số 9 Trần Phú cũng mang ý nghĩa đặc biệt về kết nối. Trong bán kính 10 phút di chuyển là toàn bộ hệ sinh thái biểu tượng của Nha Trang, như ga cáp treo Vinpearl, tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quốc tế trên đảo Hòn Tre, cảng Nha Trang, Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2-4, UBND tỉnh, bệnh viện Vinmec…

Không cần đi đâu xa, ngay nội khu, cư dân Vinhomes Pearl Bay cũng được thụ hưởng hệ tiện ích “all-in-one” cao cấp. Dự án như một thành phố thu nhỏ, vận hành bài bản với trường học, công viên, sân thể thao, 2 phố thương mại dịch vụ Little Tokyo và Little Shanghai, là những điểm hẹn văn hoá, ẩm thực phong cách quốc tế.

Mỗi buổi sáng, chỉ vài bước chân, chủ nhân của những căn biệt thự, liền kề có thể đắm mình trong làn nước biển xanh mát. Ánh nắng đầu ngày rót trên vịnh kỳ quan trở thành họa phẩm riêng tư đặt trước hiên nhà.

Công viên thể thao rộng 2,1ha sôi động mỗi ngày với những buổi tập pickleball, tennis, giải đấu tranh tài… Trẻ em đến trường mầm non ngay nội khu, sau giờ học có thể vui chơi tại khu vận động đầy sắc màu. Người lớn tuổi tìm thấy sự thư thái trong vườn Nhật tĩnh lặng hoặc các không gian lounge hướng biển.

Đến chiều muộn, hồ bơi hơn 1.000m² là nơi các gia đình quây quần, trong khi các chòi BBQ ven công viên dần sáng đèn cho những buổi tụ họp. Phố thương mại quốc tế với các nhà hàng, quán café và cửa hiệu trở thành điểm hẹn nhộn nhịp về đêm.

Bãi tắm riêng dài 1km tại Vinhomes Pearl Bay đang dần hoàn thiện.

Trên quy mô 33,8ha, Vinhomes Pearl Bay chỉ gồm 870 sản phẩm nhằm duy trì mật độ cư dân thấp và không gian sống biệt lập. Hệ thống an ninh đa lớp kiểm soát từ cổng ra vào, các chốt bảo vệ nội khu đến hệ thống camera vận hành liên tục. Nhờ đó, một chất sống nghỉ dưỡng ven biển hiện diện trọn vẹn 365 ngày trong năm - vừa riêng tư, tĩnh tại vừa tiện nghi và giàu tính kết nối cộng đồng.

“Tấm danh thiếp hạng sang” của tầng lớp tinh hoa

Khắp toàn cầu, mô hình compound đã trở thành chuẩn sống của giới tinh hoa. Ở Singapore, nhắc đến Nassim Road là nhắc đến tầng lớp kiểm soát kinh tế. Ở Hàn Quốc, những người sống tại Gangnam không cần liệt kê chức danh. Đây cũng là hai tọa độ bất động sản hạng sang luôn nằm trong top đầu về giá trị và sự khan hiếm.

Tại Việt Nam, khi số người sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD tăng nhanh, chiếm 0,2% tổng số triệu phú trên toàn cầu (theo báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank), câu chuyện về địa chỉ dần vượt khỏi nhu cầu ở, để chuyển thành biểu tượng cho vị thế xã hội.

Vinhomes Pearl Bay có quy mô 33,8 ha, chỉ gồm 870 liền kề, biệt thự, shop TMDV, shop/villa shop du lịch dịch vụ.

Đó là lý do vì sao sự xuất hiện của khu compound Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú, Nha Trang nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lớn trong giới thượng lưu. Đây thực sự là tài sản truyền đời không ngừng gia tăng giá trị bên vịnh kỳ quan, gắn với tiềm năng khai thác vô hạn tại địa chỉ du lịch nghỉ dưỡng vang danh thế giới. Song, vượt lên giá trị kinh tế, Vinhomes Pearl Bay là một phần mở rộng của danh thiếp - một “địa chỉ gốc” khẳng định vị thế của giới tinh hoa.

Giữa bối cảnh quỹ đất ven biển trung tâm Nha Trang gần như đã cạn kiệt, những khu compound sở hữu lâu dài, nằm ngay mặt biển Trần Phú như Vinhomes Pearl Bay gần như không còn cơ hội tái lập. Sở hữu hôm nay đồng nghĩa các chủ nhân đang nắm chắc tấm vé first-class bước vào tương lai thịnh vượng sau này.