Chưa tăng giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô từ ngày 20/1

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ban hành ngày 28/11/2025.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới.

Thông tư này quy định cơ chế, chính sách quản lý giá tối đa dịch vụ kiểm định, cũng như miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2023.

Theo nội dung Thông tư số 40/2025/TT-BXD, mục tiêu đặt ra là hình thành cơ sở pháp lý cho việc quản lý giá dịch vụ kiểm định theo cơ chế giá tối đa, đồng thời quy định rõ chính sách miễn kiểm định lần đầu cho một số phương tiện. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2026.

Trước đó, ngày 28/8/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BXD quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Trên cơ sở đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm trong cả nước xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định, đồng thời tổ chức tập huấn trực tuyến để hướng dẫn các đơn vị lập phương án và gửi về Cục thẩm định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết ngày 31/12/2025, Cục mới chỉ tiếp nhận 13 phương án giá của các cơ sở kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc.

Đáng chú ý, phần lớn các hồ sơ gửi về đều chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều phương án còn thiếu tài liệu thuyết minh, thống kê sản lượng chưa chính xác, phân bổ chi phí chưa phù hợp, dẫn đến việc Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa có đủ cơ sở để tổ chức thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành mức giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, trong bối cảnh chưa có mức giá tối đa được ban hành theo đúng quy định của Luật Giá năm 2023, thì kể từ thời điểm Thông tư số 40/2025/TT-BXD có hiệu lực, các cơ sở kiểm định xe cơ giới trên cả nước vẫn chưa đủ điều kiện pháp lý để áp dụng việc điều chỉnh giá dịch vụ theo Thông tư này.