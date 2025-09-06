Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Thăm, làm việc tại một số cơ sở y tế khu vực Phú Thọ

(VTC News) -

Thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ rất ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của bệnh viện.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc.

Là cơ sở y tế hạng 1 với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên môn vững vàng, hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện được trên 70% kỹ thuật loại đặt biệt, trên 90% kỹ thuật loại 1; nhiều kỹ thuật kỹ thuật cao như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng, can thiệp mạch não, mạch tim, mạch tạng, phẫu thuật nội soi cột sống, y học hạt nhân…

Với tư duy đổi mới, mạnh dạn và cách làm sáng tạo, Bệnh viện đã triển khai có hiệu quả nhiều dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho người dân góp phần tích cực vào công tác khám và điều trị cho người bệnh trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ mới sáp nhập có quy mô dân số lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đặc biệt là công tác dự phòng của y tế tuyến cơ sở; phòng chống dịch bệnh…

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. (Ảnh BVCC)

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị ngành Y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nói riêng, phải tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần là làm sao cung cấp các dịch vụ y tế gần dân, sát dân; tổ chức đào tạo, tập huấn bằng nhiều hình thức như tại nước ngoài, các bệnh viện lớn tuyến Trung ương với phương châm cầm tay chỉ việc; liên kết với các chuyên gia chuyển giao các kĩ thuật mới để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế theo hướng sâu y lý, giỏi y thuật và giàu y đức.

Bên cạnh đó cần tổ chức đấu thầu đảm bảo đúng các quy định để cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất đáp ứng đủ cho nhu cầu khám chữa bệnh. Đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường công tác xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị chuyên sâu, giảm tải cho ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân; xây dựng môi trường Bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm cơ sở vật chất tại BV ĐK tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, với các kiến nghị của Bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài chính cân đối, tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, cải tạo Bệnh viện Xây dựng Việt Trì trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thăm và làm việc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ rất vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của một cơ sở y tế được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Sau 5 năm thành lập, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của Nhân dân. Số lượt khám chữa bệnh trung bình mỗi năm tăng 10,5%. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 79%. Bệnh viện đã làm chủ được những kỹ thuật cao chuyên sâu, nổi bật như kỹ thuật IVF. Nhờ đó, đã có 1.000 nghìn em bé chào đời khoẻ mạnh, tỷ lệ thành công sau chuyển phôi là 54,7%.

Đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đạt được, nhất là các chỉ tiêu đều tăng qua từng năm, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập thể cán bộ y bác sỹ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực trình độ, xây dựng và mở rộng bệnh viện theo hướng chuyên sâu, mang tầm vóc của một cơ sở y tế khu vực, đảm nhiệm chức năng vùng.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để tháo gỡ khó khăn; tạo cơ chế thuận lợi về chính sách để xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, góp phần đưa ngành Y tế Phú Thọ trở thành trung tâm của cả vùng về chăm sóc, khám và điều trị sức khỏe cho người dân.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất Trạm Y tế Vân Phú, phường Vân Phú (Phú Thọ).

TS. Lê Hồng Trung – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt ngành Y tế, TS. Lê Hồng Trung – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và các đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh và khẳng định, ngành Y tế sẽ nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, coi đây là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn ngành, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp này, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đã thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.