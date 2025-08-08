Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu làm rõ việc hãng taxi ‘độc chiếm’ bến xe

(VTC News) -

Video: Nhóm người chặn đầu xe công nghệ không cho bắt khách ở bến xe Thái Nguyên

Ngày 7/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nhóm người chặn xe công nghệ, yêu cầu hành khách rời khỏi xe tại Bến xe khách trung tâm TP Thái Nguyên (bến xe Thái Nguyên). Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Trước đó, VTC News có loạt bài phản ánh việc "hãng taxi ‘độc chiếm’ bến, đuổi phụ nữ bế con nhỏ khỏi xe công nghệ" xảy ra tại bến xe Thái Nguyên vào ngày 3/8.

Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, khi chiếc taxi công nghệ đang đón khách đặt qua ứng dụng thì bị một nhóm người chặn đầu, tự ý mở cửa xe. Người đàn ông đội mũ trắng, đeo kính râm yêu cầu nữ hành khách bế theo con nhỏ xuống khỏi taxi, đồng thời kéo cô gái đang định bước lên xe ra ngoài. Sự việc xảy ra vào giữa trưa, dưới thời tiết nắng nóng gần 40°C.

Nhiều người dân cho biết đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này diễn ra. Việc các xe công nghệ bị cản trở hoạt động tại bến xe Thái Nguyên xuất hiện thường xuyên trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lựa chọn dịch vụ của hành khách và tạo hình ảnh không đẹp về giao thông văn minh.

Người đàn ông đội mũ trắng ngăn cản cô gái lên xe taxi công nghệ. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan vụ việc, ông Lê Hồng Dương, Giám đốc bến xe Thái Nguyên cho biết những người yêu cầu hành khách xuống xe taxi công nghệ là lái xe của Công ty taxi Bình An.

“Chúng tôi đã mời công an vào cuộc và sẽ làm đến nơi đến chốn, không bao che cho bất kỳ ai", ông Dương cho hay.

Theo Giám đốc bến xe Thái Nguyên, trước đây có khoảng 10 hãng taxi thường xuyên ra vào bến để đón, trả khách gây mất an ninh trật tự. Sau đó, lãnh đạo bến xe giảm xuống còn 3 hãng được phép vào đón khách nhưng tình trạng lộn xộn vẫn tái diễn.

Năm 2023, bến xe quyết định chỉ cho phép một đơn vị được đón khách trong bến để đảm bảo an ninh trật tự, các hãng xe khác chỉ được phép trả khách trong bến, không được phép đón khách.

Ngày 6/8, ông Trần Văn Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc.

"Sự việc trên không những gây mất an ninh trật tự công cộng, ảnh hưởng quyền lợi hành khách mà còn ảnh hưởng môi trường kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải nói chung, bến xe ô tô khách trên địa bàn nói riêng", ông Long chia sẻ.

Ông Long cho biết, hoạt động kinh doanh là của doanh nghiệp, Sở Xây dựng có trách nhiệm trong việc cấp phép. Tuy nhiên, việc khai thác, cho thuê và quản lý hoạt động đón, trả khách trong bến lại thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban quản lý bến xe.

Bến xe Thái Nguyên, nơi xảy ra vụ việc.

Cũng theo ông Long, việc bến xe Thái Nguyên chỉ cho phép hãng taxi Bình An hoạt động đón khách bên trong bến là không đúng quy định hiện hành.

“Hoạt động kinh doanh vận tải cần đảm bảo sự bình đẳng giữa các đơn vị, không thể tạo ra sự độc quyền vì pháp luật không cho phép và chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu làm rõ vấn đề này”, ông Long nói.

Sau vụ việc, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các bến xe nâng cao trách nhiệm quản lý, đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân viên, người lao động. Các bến xe cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hành khách bằng hình thức treo băng rôn, phát thanh nội dung tuyên truyền; bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn hành khách một cách chu đáo, tận tình.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các bến xe phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc duy trì an ninh trật tự tại khu vực bến xe, đồng thời chủ động báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh để có phương án xử lý phù hợp.