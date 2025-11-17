Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu không để chậm, nợ tham mưu ban hành văn bản

(VTC News) -

Ngày 17/11, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lần 5 nghe các sở, ngành báo cáo kết quả xử lý và thông qua các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành.

Toàn cảnh phiên họp.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ) ban hành trước khi hợp nhất, tháng 11, các sở, ngành đăng ký ban hành 57 văn bản. Tuy nhiên, số lượng văn bản đăng ký thực tế đến thời điểm hiện nay là 59 văn bản do bổ sung 1 Quyết định của Sở Y tế và 1 Quyết định của Sở Tài chính.

Trong số 59 văn bản này, hiện có 26 văn bản hoàn thành; 25 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp ngày 17/11.

Cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ rà soát, xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước sáp nhập ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, tại kỳ họp chuyên đề tháng 11, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 33 nghị quyết quy phạm pháp luật.

"Do đó, các sở, ngành cần tập trung, ưu tiên vừa triển khai trình tự, thủ tục trình Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa hoàn thành tham mưu các Quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh đăng ký ban hành trong tháng 11 và 12", ông Trần Duy Đông lưu ý.

Để việc tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, ông Trần Duy Đông yêu cầu, với các văn bản đề nghị bãi bỏ phải được gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu xử lý. Với các văn bản đặc thù xin lùi thời điểm trình sang 1/1/2026, các sở, ban, ngành phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, trình tự thủ tục trong tháng 12 để sẵn sàng xem xét thông qua cân đối đủ nguồn lực.

Tại phiên họp, các ủy viên UBND tỉnh Phú Thọ đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua đối với 22 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp ngày 17/11, bao gồm: 16 Nghị quyết trình HĐND tỉnh và 6 Quyết định của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương nỗ lực của các sở, ban, ngành hoàn thành đạt, vượt tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật so kế hoạch đề ra. Đến nay, việc xử lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 3 tỉnh trước sáp nhập đã tiến gần tới đích.

"Yêu cầu các sở, ban, ngành cần tiếp tục bám sát các kế hoạch của UBND tỉnh, chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua theo tiến độ của Kế hoạch; không được để chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản. Khuyến khích các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo văn bản và trình trước thời hạn theo Kế hoạch nhưng phải đảm bảo chất lượng, đúng quy định", ông Trần Duy Đông nêu rõ.

Với các văn bản đề nghị bãi bỏ phải gửi Sở Tư pháp tham mưu HĐND, UBND tỉnh xử lý ngay trong tháng 12.

Nhấn mạnh khối lượng văn bản đăng ký tháng 11 và 12 còn nhiều, ông Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ trình sớm hơn thời hạn đã đăng ký. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi để chậm tham mưu xử lý văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành trong quá trình soạn thảo, góp ý và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chất lượng trước khi trình UBND tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn, cho ý kiến kịp thời về nguồn kinh phí khi các đơn vị xin ý kiến để đề xuất hình thức xử lý đối với từng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp lịch để Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực họp, nghe báo cáo các dự thảo nghị quyết, quyết định còn lại trong tháng 11 và tháng 12 để báo cáo tại hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lần 6.