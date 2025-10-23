Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi

Cộng đồng người Việt tại Nam Phi có khoảng 200 người, đa phần đã kết hôn với người Nam Phi và định cư tại đây, một số ít buôn bán nhỏ lẻ và vài trường hợp là giáo viên tại các trường đại học của Nam Phi. Người Việt Nam nhìn chung có cuộc sống ổn định, sinh sống tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như thủ đô Pretoria, Johannesburg, Cape Town, thành phố cảng Durban.