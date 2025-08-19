Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước Quốc vương Bhutan

Nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam và đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Bhutan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Đánh giá cao những thành tựu đáng tự hào mà Bhutan đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, Chủ tịch nước nêu rõ Bhutan là một trong số ít quốc gia đạt mức âm carbon, giữ rừng che phủ hơn 70% diện tích lãnh thổ, là câu chuyện truyền cảm hứng về mô hình phát triển bền vững, hài hòa, nơi người dân đề cao tính khiêm nhường, đạo đức cộng đồng và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: “Tôi vui mừng chia sẻ với quý vị rằng, hôm nay Tôi và Ngài Quốc vương đã có cuộc trao đổi rất chân thành, sâu sắc và tích cực về phương hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tôi tin tưởng rằng, sau chuyến thăm lịch sử lần này của Quốc vương và Hoàng hậu, sẽ tạo ra xung lực mới để hai nước chúng ta hợp tác thực chất, hiệu quả, cùng có lợi, vì hạnh phúc của người dân, vì sự phồn vinh của hai dân tộc, đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng ở khu vực và thế giới”.

Trong phát biểu đáp từ, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thân tình và trọng thị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn.

Quốc vương Bhutan cho biết Việt Nam được bạn bè quốc tế đặc biệt ngưỡng mộ bởi ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và lòng quả cảm; bởi sự tận tụy gìn giữ di sản, và niềm tin son sắt vào tương lai; khẳng định sau 80 năm những hy sinh của những thế hệ người Việt Nam đi trước không chỉ được ghi nhớ trong ký ức, mà còn được tôn vinh trong những thành tựu phi thường mà dân tộc Việt Nam đã gây dựng.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Quốc vương Bhutan cũng bày tỏ ngưỡng mộ và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi viếng Lăng Bác đúng vào thời điểm có ý nghĩa thiêng liêng với nhân dân Việt Nam khi đang tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước; khẳng định tầm nhìn của Người không chỉ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhân dân Việt Nam, mà còn cho nhân loại trên khắp thế giới.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cho biết: “Bhutan, tuy là quốc gia nhỏ bé và xa xôi, nhưng vẫn luôn chia sẻ chung tinh thần với các bạn. Chúng tôi tin rằng di sản không phải là những món đồ trang trí, mà chính là kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta xây dựng tương lai cho người dân của mình.

Theo đó, chúng tôi đang xây dựng Thành phố Chánh niệm Gelephu, một cửa ngõ văn hóa và tài chính kết nối với khu vực Nam Á, bắt nguồn từ những giá trị của Bhutan, và cởi mở với toàn thế giới. Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu Việt Nam tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực này”.

Nhấn mạnh Bhutan còn được gọi là “Miền đất của loài rồng sấm", trong khi Việt Nam thường được biết đến với cái tên “Miền đất rồng bay - Thăng Long”, Quốc vương Bhutan hi vọng rằng con rồng của hai đất nước sẽ cùng cất cánh bay cao - mạnh mẽ, tràn đầy tự tin, và trường tồn.

Một số hình ảnh tại buổi chiêu đãi:

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cùng Hoàng hậu tại chiêu đãi.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck phát biểu.