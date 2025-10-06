Chủ tịch Đà Nẵng: Sẽ xử lý những cán bộ không gần dân, sát dân

Ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thăng Trường. Tại đây, 16 ý kiến của người dân đã nêu lên nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề đất đai, chính sách an sinh xã hội, người có công, phòng chống thiên tai và hỗ trợ các hội quần chúng sau sáp nhập.

Cử tri Nguyễn Việt Hà phản ánh, theo điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai, xã Thăng Trường hiện không được phép chia tách thửa, trong khi nhu cầu của người dân là rất lớn. Ông mong thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cử tri Nguyễn Việt Hà nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Nguyễn Công Nhân kiến nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về hỗ trợ kinh phí xây dựng chòi chống bão. Ông cho biết, đây là nhu cầu cấp thiết với địa bàn ven biển, trong khi chính sách hỗ trợ hiện đã thấp và sẽ kết thúc trong năm nay.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương, đột phá lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng mô hình quản lý thật sự gần dân, sát dân.

Do đó, ông yêu cầu các cấp chính quyền phải đổi mới phương thức làm việc, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của người dân để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu cán bộ phải thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết sớm từ cơ sở.

Ông cũng đề nghị sau này, những nội dung trước khi tiếp xúc cử tri, cấp xã, sở, ngành phải chủ động nắm bắt, xử lý trước; không thể để đến lúc Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc HĐND thành phố tổ chức tiếp xúc thì người dân mới có dịp để nói.

"Thời gian tới thành phố sẽ phê bình, xử lý nghiêm những cán bộ không gần dân, không nắm bắt được ý kiến, nguyện vọng của người dân mà để kéo dài, không xử lý kịp thời", Chủ tịch TP Đà Nẵng lưu ý.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng chia sẻ, có những vấn đề dù đã được xem xét, giải quyết nhưng không thể đáp ứng trọn vẹn mong muốn của người dân do vướng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

“Mong bà con thông cảm, vì có những quy định chúng ta buộc phải thực hiện đúng, không thể làm khác” - ông nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành sau buổi tiếp xúc phải tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri, giải thích bằng văn bản, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý từng vấn đề. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo để giảm bớt kiến nghị tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

“Điều quan trọng là phải làm sao để bộ máy chính quyền địa phương và cấp thành phố vận hành hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.