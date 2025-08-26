Chủ nhà tá hỏa vì hàng trăm chai nước tiểu khách thuê để lại dù toilet cách 10m

(VTC News) -

Theo The Paper, ngày 17/8, ông Trương ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc liên lạc với một trong những người thuê nhà của mình, nhắc nhở thanh niên ngoài 20 tuổi này hợp tác với chương trình xét nghiệm axit nucleic của cộng đồng nhưng không thành công. Ông nhờ một người bạn kiểm tra căn hộ và chẳng mấy chốc đã nhận được bức ảnh về căn phòng bị tàn phá: Sàn nhà, giường và bàn làm việc ngổn ngang hộp giao hàng và chai nhựa, chất lỏng màu vàng bên trong chai có vẻ là nước tiểu.

Ông Trương và vợ đến hiện trường vào buổi chiều hôm đó và ngay lập tức ngửi thấy mùi hôi nồng nặc khi mở cửa. Một số chai thậm chí còn không đậy nắp khiến không khí trong phòng trở nên không chịu nổi. Sau khi kiểm tra phòng, họ phát hiện khoảng 50 chai nước tiểu không đậy nắp cần phải đổ, và khoảng 50 chai khác được giấu dưới gầm giường.

Dù toilet chỉ cách mấy bước chân, khách thuê trọ vẫn đi vệ sinh vào chai và nhét đầy căn phòng.

Hai vợ chồng cùng với một người bạn đã dành nhiều giờ để dọn dẹp phòng. Sau đó, họ mở tất cả các cửa ra vào và cửa sổ để thông gió cho căn phòng, chuẩn bị thay nệm trước khi cho thuê lại.

Ông Trương cho biết trong khoảng 20 ngày vị khách sống trong căn phòng này, tuy không có tranh chấp nào về tiền thuê nhà hay tiền đặt cọc, ông nhận được nhiều khiếu nại từ những người thuê nhà khác về thói quen vệ sinh bất thường của anh ta. Họ cáo buộc thanh niên này luôn để lại những vết đen trên sàn nhà mỗi khi đi vệ sinh hoặc khi đi qua khu vực chung. Bị phê bình, anh ta hứa sẽ cải thiện nhưng hành vi không thay đổi đáng kể.

Điều khiến chủ nhà khó hiểu và không thể chấp nhận được là căn phòng chỉ cách nhà vệ sinh khoảng 10 bước chân nhưng vị khách thuê trẻ tuổi vẫn chọn dùng chai để đi vệ sinh và tích trữ trong phòng thay vì vứt đi.

Câu chuyện này khơi lại cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về "người thuê nhà xấu xí". Nhiều người cho rằng cả chủ nhà và khách thuê đều phải thiết lập quy tắc sống cơ bản và ý thức trách nhiệm để tránh ảnh hưởng đến những cư dân khác trong cộng đồng.