Chủ động nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Nhằm chủ động phòng ngừa cháy rừng và ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trong mùa hanh khô, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cao năm 2025.

Quang cảnh một buổi tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên.

Ban Quản lý tập trung đánh giá hiện trạng rừng, nhận diện các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép và xâm hại tài nguyên rừng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lâm nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và các lực lượng tham gia bảo vệ rừng.

Quang cảnh một buổi tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng với đó, các giải pháp trọng tâm được triển khai như: Tổ chức phối hợp tuần tra, trực PCCCR 24/24 giờ tại các chốt, trạm bảo vệ rừng; xây dựng phương án huy động lực lượng, trang thiết bị PCCCR; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo nhanh khi xảy ra sự cố. Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý với Kiểm lâm, Công an, Quân đội và UBND các xã vùng đệm được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tình huống trên thực địa.

Cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép và xâm hại tài nguyên rừng.

Thông qua việc tổ chức các hội nghị triển khai tại khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ hồ Núi Cốc, công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa hanh khô năm 2025 được quán triệt thống nhất, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.