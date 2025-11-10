Chống nồm ẩm bằng máy hút ẩm, hiệu quả có đáng tiền?

(VTC News) -

Vào những ngày nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc, sàn nhà “đổ mồ hôi”, quần áo phơi mãi không khô, tường và đồ gỗ ẩm mốc khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Cứ mỗi mùa nồm, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện trên khắp các diễn đàn: Có nên mua máy hút ẩm không? Liệu hiệu quả có xứng đáng với số tiền bỏ ra?

Thực tế, máy hút ẩm đang trở thành thiết bị cứu tinh của nhiều gia đình thành thị trong những ngày trời ướt át, nhưng để hiểu rõ hiệu quả thực sự và có đáng tiền hay không, chúng ta cần nhìn vào bản chất hoạt động, khả năng xử lý ẩm và cả bài toán kinh tế đằng sau nó.

Những ngày nồm, độ ẩm không khí quá cao khiến từ đường phố đến nhà ở đều ẩm ướt. (Ảnh: Ngô Nhung)

So sánh máy hút ẩm và các cách chống nồm truyền thống

Khác với quạt, điều hòa hay các biện pháp thủ công như rắc vôi, đặt than, treo túi hút ẩm…, máy hút ẩm hoạt động dựa trên cơ chế ngưng tụ hơi nước trong không khí. Không khí ẩm được hút vào máy, đi qua dàn lạnh để ngưng tụ thành nước, rồi thổi không khí khô ra ngoài.

Kết quả là độ ẩm trong phòng giảm nhanh chóng, không còn hiện tượng sàn nhà trơn trượt hay hơi ẩm bám trên tường. Với các dòng máy công suất 10–25 lít/ngày, chỉ sau 1–2 giờ, độ ẩm có thể giảm từ 90% xuống còn khoảng 55–60% — mức lý tưởng cho sinh hoạt và bảo quản đồ đạc.

Máy hút ẩm còn có ưu điểm vượt trội: Hoạt động khép kín, không phụ thuộc vào việc đóng hay mở cửa, không phát sinh nhiệt quá cao, và có thể duy trì độ ẩm ổn định suốt cả ngày. Điều này đặc biệt quan trọng ở những chung cư kín gió – nơi mà biện pháp “mở cửa thông thoáng” gần như không khả thi vào mùa nồm.

Trước đây, người dân thường áp dụng các biện pháp “dân gian” như rắc vôi bột, than củi hoặc muối hột để hút ẩm tự nhiên. Thời hiện đại, các phương pháp hay được áp dụng gồm: Dùng điều hòa chế độ Dry, giúp làm khô không khí, lau sàn bằng nước nóng, với hy vọng bay hơi nhanh hơn.

Những cách này có hiệu quả phần nào, nhưng đều tồn tại hạn chế. Việc rắc vôi hay than chỉ hút ẩm cục bộ, không phù hợp với không gian lớn; điều hòa ở chế độ Dry hút ẩm chậm và tốn điện nếu bật liên tục; còn lau sàn bằng nước nóng chỉ làm ẩm thêm nếu không khí đã bão hòa hơi nước.

Trong khi đó, máy hút ẩm xử lý tận gốc nguyên nhân – là lượng hơi nước trong không khí. Khi độ ẩm môi trường giảm xuống mức an toàn (dưới 65%), hiện tượng sàn “đổ mồ hôi” tự động biến mất, tường khô ráo, mùi ẩm mốc không còn, quần áo khô nhanh hơn, và đồ gỗ – thiết bị điện tử được bảo vệ khỏi ẩm ướt.

Máy hút ẩm có thực sự đáng tiền?

Đây là câu hỏi được quan tâm nhất. Giá một chiếc máy hút ẩm gia đình dao động từ 3 đến 10 triệu đồng, tùy thương hiệu và công suất. Con số này không nhỏ, nhưng nếu so sánh với thiệt hại do nồm ẩm gây ra, bài toán lại trở nên dễ hiểu hơn.

Máy hút ẩm có thực sự đáng tiền? (Ảnh: Wayfair)

- Sức khỏe: Không khí ẩm là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn, và vi rút phát triển. Trẻ em, người già, người có bệnh hô hấp dễ bị viêm mũi, ho, dị ứng, thậm chí hen suyễn tái phát. Một chiếc máy hút ẩm có thể giúp hạn chế rõ rệt những triệu chứng này.

- Đồ dùng: Độ ẩm cao khiến đồ gỗ phồng rộp, sách vở ố vàng, quần áo hôi mốc, và các thiết bị điện tử dễ chập cháy. Với một vài mùa nồm, thiệt hại cộng dồn có thể còn cao hơn tiền mua máy.

- Sinh hoạt: Không gian khô ráo, dễ chịu giúp tiết kiệm thời gian lau sàn, giặt giũ, phơi phóng. Với những ai làm việc tại nhà, không khí khô thoáng còn giúp bảo vệ máy tính, camera, và linh kiện điện tử.

Nếu tính trong 3–5 năm sử dụng, trung bình mỗi năm bạn chỉ bỏ ra khoảng vài trăm nghìn đồng chi phí khấu hao – một con số khá “dễ chịu” cho sự tiện nghi quanh năm.

Chọn máy hút ẩm thế nào cho phù hợp?

Để mua được chiếc máy “đáng đồng tiền bát gạo”, người dùng cần lưu ý vài điểm quan trọng:

- Diện tích và công suất: Phòng 20–30m² nên chọn máy 10–12 lít/ngày; phòng lớn hoặc tầng hầm cần máy 20–25 lít/ngày.

- Tính năng: Ưu tiên loại có cảm biến tự động ngắt khi đủ độ ẩm, có chế độ sấy quần áo, lọc bụi, và hẹn giờ.

- Độ ồn và tiết kiệm điện: Máy chạy êm dưới 50dB, công suất điện thấp (150–250W) sẽ phù hợp với không gian gia đình.

- Thương hiệu uy tín: Sharp, FujiE, Electrolux, Drymax, Trotec… đều có nhiều model phổ biến tại Việt Nam, dễ bảo hành. Một số máy hiện nay còn có chế độ “auto dry” thông minh, tự điều chỉnh cường độ hút ẩm theo môi trường, giúp tiết kiệm điện hơn so với bật điều hòa liên tục.

Gia đình nào không cần mua máy hút ẩm?

Dù hữu ích, không phải nhà nào cũng cần đầu tư máy hút ẩm. Nếu bạn sống ở khu vực miền Trung hoặc miền Nam, khí hậu khô hoặc chỉ ẩm nhẹ theo mùa, việc mua máy có thể ít sử dụng, gây lãng phí. Ngoài ra, nếu nhà đã thông thoáng, có hệ thống thông gió tốt và phơi quần áo ngoài trời được, thì chỉ cần vài túi hút ẩm hoặc bật điều hòa chế độ Dry là đủ.

Chống nồm ẩm bằng máy hút ẩm, hiệu quả có đáng tiền? Rất đáng. Máy hút ẩm không phải xa xỉ phẩm mà là thiết bị thiết yếu trong những ngày độ ẩm không khí lên tới 95%. Nó giúp bảo vệ sức khỏe, đồ dùng và cải thiện chất lượng sống. Tuy nhiên, “đáng tiền” hay không còn tùy thuộc vào tần suất sử dụng và điều kiện không gian của mỗi gia đình.