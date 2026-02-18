Choáng váng giá của 10 con ngựa đắt nhất thế giới

(VTC News) -

Fusaichi Pegasus: 70 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Fusaichi Pegasus, chú ngựa đua huyền thoại, đã chiến thắng tại giải Kentucky Derby năm 2000 và được bán với giá kỷ lục là 70 triệu USD, biến nó thành con ngựa đắt nhất từng được bán, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Ngoài Kentucky Derby, Fusaichi Pegasus còn giành chiến thắng tại nhiều giải danh giá khác như Irish Derby và Dubai World Cup.

Justify: 60 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Mức giá 60 triệu USD của Justify tại cuộc đấu giá là sự ghi nhận cho những thành tích đua phi thường và dòng dõi xuất sắc của chú ngựa này. Năm 2018, Justify trở thành nhà vô địch Triple Crown và gia nhập nhóm chỉ 13 chú ngựa trong lịch sử đạt được kỳ tích này.

Điều đặc biệt là Justify chỉ bắt đầu sự nghiệp thi đấu vào tháng 2 cùng năm và nhanh chóng đạt đến đỉnh cao. Với nguồn gen ưu việt từ ngựa bố nổi tiếng về tốc độ và ngựa mẹ đã được kiểm chứng, Justify trở thành “báu vật” trong giới lai tạo. Thành tích bất bại cùng việc giải nghệ sớm càng khiến giá trị của Justify tăng vọt.

Shareef Dancer: 40 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Shareef Dancer, chú ngựa đua được lai tạo tại Anh và Mỹ, lập kỷ lục vào năm 1983 khi được bán với giá 40 triệu USD. Mức giá này phản ánh huyết thống trứ danh của nó, là hậu duệ của Northern Dancer - một trong những giống ngựa ảnh hưởng nhất lịch sử đua ngựa.

Shareef Dancer khẳng định giá trị của mình khi giành chiến thắng tại các giải lớn như Breeders’ Cup Mile 1985 và Metropolitan Handicap (Grade 1). Di sản của chú ngựa tiếp tục được duy trì qua các thế hệ con, tiêu biểu là Bet Twice - nhà vô địch Belmont Stakes 1987.

Annihilator: 19 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Annihilator được bán với giá 19 triệu USD dù sự nghiệp đua ngựa không mấy nổi bật, chỉ mang về khoảng 3.000 USD tiền thưởng.

Đổi lại, chú ngựa này gây chú ý nhờ ngoại hình ấn tượng với bộ bờm màu sô cô la đậm và dòng dõi danh giá. Annihilator là con của Niatross - một nhà vô địch nổi tiếng - và Wish Me Wings.

The Green Monkey: 16 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

The Green Monkey gây chấn động vào năm 2006 khi được bán với giá 16 triệu USD, trở thành chú ngựa 2 tuổi đắt nhất từng được mua tại đấu giá. Chú ngựa này sở hữu huyết thống “trong mơ”, là hậu duệ của Northern Dancer và Secretariat.

Tuy nhiên, The Green Monkey không đáp ứng được kỳ vọng khi chỉ kiếm được khoảng 10.000 USD tiền thưởng trong suốt sự nghiệp đua. Do chấn thương và bệnh viêm móng nghiêm trọng, chú ngựa đã phải an tử ở tuổi 14, khép lại câu chuyện buồn về một chú ngựa từng có tiềm năng trở thành huyền thoại.

Palloubet D’halong: 15 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Palloubet D'halong gây chấn động vào năm 2013 khi được bán với giá 15 triệu USD, trở thành con ngựa biểu diễn đắt nhất từng được bán. Chú ngựa được vận động viên Olympic Jan Tops mua làm quà tặng cho vợ là Edwina Alexander - một tay đua nổi tiếng.

Palloubet D’halong ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu lớn như Grand Prix of Rome và La Coruna (Tây Ban Nha). Ngoại hình nổi bật, phong độ ổn định cùng huyết thống danh giá (con của Baloubet du Rouet) giúp chú ngựa này trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trong giới thể thao cưỡi ngựa.

Moorland’s Totilas (Toto): 15 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Moorland’s Totilas (còn gọi Toto), là ngựa giống Dutch Warmblood nổi tiếng, được ca ngợi là một trong những con ngựa dressage hàng đầu thế giới. Dưới sự điều khiển của kỵ sĩ Edward Gal, Toto giành 3 HCV tại Thế vận hội Cưỡi ngựa Thế giới 2010 và trở thành chú ngựa đầu tiên đạt điểm số trên 90 trong các cuộc thi.

Better Than Honour: 14 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Better Than Honour, một con ngựa cái thuần chủng nổi tiếng của Mỹ, ghi dấu ấn trong lịch sử không phải nhờ những thành tích đua ngựa mà là nhờ vai trò ngựa giống.

Năm 2008, Better Than Honour được bán với giá kỷ lục 14 triệu USD. Các con của nó, bao gồm Jazil và Rags To Riches - đều là nhà vô địch Belmont Stakes, đã củng cố danh tiếng của Better Than Honour như một trong những ngựa mẹ xuất sắc nhất lịch sử.

Seattle Dancer: 13,1 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Seattle Dancer được bán với giá hơn 13 triệu USD vào năm 1985, trở thành chú ngựa non đắt nhất thế giới từng được bán đấu giá công khai. Chú ngựa này là con của Nijinsky II, nhà vô địch Triple Crown tại Anh và mẹ là My Charmer - mẹ của Seattle Slew, nhà vô địch Triple Crown Mỹ năm 1977.

Seattle Dancer có sự nghiệp sinh sản thành công, cho ra đời 37 ngựa con giành chiến thắng tại các giải lớn, góp phần nâng cao vị thế của nó trong ngành lai tạo ngựa đua.

Meydan City: 11,7 triệu USD

(Ảnh: Sothebysrealty)

Meydan City, thuộc sở hữu của Sheikh Ahmed Bin Mohammad Al Maktoum, được mua với giá 11,7 triệu USD khi còn là ngựa 1 tuổi. Dù chỉ giành một chiến thắng đáng chú ý tại UAE Derby (Group 2) năm 2007 nhưng Meydan City lại được đánh giá cao trong vai trò ngựa giống.