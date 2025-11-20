Choáng ngợp với hạ tầng siêu kết nối phía Đông Nam TP.HCM

(VTC News) -

Chuỗi hạ tầng liên hoàn: Từ cao tốc đến hàng không

Những năm gần đây, khu vực phía Đông Nam TP.HCM trở thành tâm điểm của các dự án hạ tầng trọng điểm. Nổi bật nhất là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 53 km, dự kiến thông xe toàn tuyến từ 19/12, đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác giai đoạn 2025-2026. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ rút ngắn ít nhất 50% thời gian di chuyển giữa TP.HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến thông xe 19/12, rút ngắn ít nhất 50% thời gian di chuyển giữa TP.HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu.

Song song với đó, sân bay quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến sẽ khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026 với công suất 25 triệu khách/năm. Sự xuất hiện của sân bay Long Thành mở ra lợi thế lớn về thu hút khách du lịch, giao thương và phát triển dịch vụ. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu xây dựng các tour khai thác kết nối từ sân bay đến các điểm du lịch nổi tiếng của vùng, tiêu biểu như Vũng Tàu - điểm đến nổi bật với lượng khách du lịch vượt 15 triệu lượt mỗi năm.

Hạ tầng còn được bổ sung bởi các dự án quan trọng như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến đường sắt nhẹ TP.HCM - Đồng Nai - Vũng Tàu dự kiến kết nối tới sát biển Bãi Sau do Sun Group đề xuất…

Điểm mạnh của khu vực phía Đông Nam TP.HCM còn nằm ở hệ thống cảng biển như cảng Cái Mép - Thị Vải là cụm cảng nước sâu hàng đầu của cả nước, gắn với hành lang kinh tế Mộc Bài - TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu và hành lang kinh tế xuyên Á, là nơi sẽ phát triển khu thương mại tự do đầu tiên của TP.HCM.

Trong thời gian tới, Cảng biển Vũng Tàu được quy hoạch 60 bến, gần 31km cầu cảng, vốn đầu tư hơn 81.000 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu hàng hóa và hành khách đến năm 2030. Lợi thế này sẽ giúp thu hút nguồn vốn đầu tư FDI, kích thích công nghiệp, du lịch tàu biển phát triển, đồng thời mở ra cơ hội đón làn sóng di cư tới Vũng Tàu sinh sống, làm việc lâu dài của cộng đồng chuyên gia, lao động trình độ cao trong và ngoài nước.

Sân bay Long Thành tăng tốc thi công, cùng loạt hạ tầng trọng điểm đang tạo nên “siêu kết nối” cho vùng Đông Nam TP.HCM.

Sự cộng hưởng của các loại hình vận tải, từ đường bộ, đường sắt, hàng không đến đường biển tạo nên “siêu kết nối” cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

“Đòn bẩy” cho bất động sản từ cú hích hạ tầng

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện và nâng cấp không chỉ đơn thuần là kết nối giao thông mà còn mở ra không gian phát tiển đa chiều cho các lĩnh vực logistics, du lịch và bất động sản tại khu vực Đông Nam TP.HCM tăng tốc trong kỷ nguyên mới.

Thời gian di chuyển được rút ngắn kích thích nhu cầu lưu trú, thương mại và dịch vụ. Nhờ hưởng lợi trực tiếp từ cao tốc, sân bay và hệ thống cảng biển, khu vực phía Đông Nam TP.HCM (Vũng Tàu cũ) được dự báo sẽ duy trì tăng trưởng du lịch 10-12%/năm trong giai đoạn 2025–2030. Đây là nền tảng quan trọng tạo ra nguồn cầu dài hạn cho bất động sản, đặc biệt là bất động sản ven biển.

Bất động sản ven biển Đông Nam TP.HCM được dự báo tăng trung bình 8-12%/năm.

Cùng với đà phục hồi kinh tế và làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, giá bất động sản ven biển phía Đông Nam TP.HCM được dự báo tăng trung bình 8-12%/năm trong trung hạn và 10-20% trong dài hạn.

Các chuyên gia nhận định rằng giai đoạn 2025-2026 chính là “thời điểm vàng” để sở hữu bất động sản tại khu vực khi các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ đồng loạt được hoàn thiện và đi vào vận hành năm 2026. Theo đó, những dự án “đón sóng sớm”, có pháp lý minh bạch và được triển khai bởi thương hiệu uy tín sẽ nắm giữ ưu thế vượt trội trong nhóm sản phẩm tăng trưởng mạnh.

Nằm tại khu vực hưởng lợi trực tiếp từ trục cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 30 phút di chuyển, dự án Blanca City của ông lớn Sun Group đang được đánh giá là “cửa ngõ đón sóng” hạ tầng. Dự án nổi bật với quy mô 96,6ha nằm bên biển Bãi Sau, Vũng Tàu và sở hữu công viên nước Sun World 15ha ngay trong khuôn viên.

Dự án Blanca City được đánh giá là “cửa ngõ đón sóng” hạ tầng mới của Vũng Tàu.

Đặc biệt, phân khu cao tầng Blanca với điểm nhấn là các tòa Blanca 6-7 đang trở thành sản phẩm được quan tâm bậc nhất thị trường nhờ thương hiệu vận hành quốc tế và mức giá ở vùng “chân sóng”, dễ dàng tiếp cận.

Theo đó, sự hiện diện của đơn vị quản lý danh tiếng cùng hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên rộng khắp và mạng lưới phân phối chuyên nghiệp giúp duy trì công suất ổn định, đảm bảo nguồn thu thụ động hấp dẫn mà không cần chủ nhà trực tiếp quản lý.

Blanca 6-7 mang đến chuỗi sản phẩm căn hộ đa dạng diện tích từ studio, 1–2 phòng ngủ... được bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ duplex bàn giao thô), thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore). Kết hợp với chính sách bán hàng hấp dẫn, nhà đầu tư có thể linh hoạt mức vốn đầu tư ban đầu.

Bộ đôi tháp Blanca 6–7 trở thành lựa chọn nổi trội nhờ đơn vị vận hành quốc tế và tầm nhìn “hai phía đại dương”.

Với đơn vị vận hành quốc tế, hệ tiện ích đặc sắc và tầm nhìn “hai phía đại dương” đắt giá, hai tòa tháp Blanca 6-7 đang xác lập lợi thế khác biệt, trở thành lựa chọn nổi trội trên thị trường căn hộ thương mại dịch vụ và second-home ven biển phía Nam.