Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2025

Cấm đặt tên tài khoản trùng tên với cơ quan trong Bộ Quốc phòng

Thông tư 81/2025 có hiệu lực từ ngày 15/9 và thay thế Thông tư số 110/2014 của Bộ trưởng Quốc phòng về quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong quân đội.

Cán bộ Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Thông tư quy định chi tiết việc chỉ huy cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thiết lập tài khoản mạng xã hội và nội dung cung cấp trên các mạng xã hội đối với hoạt động liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; việc quản lý, cấp phép được thực hiện như đối với trang thông tin điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được đặt tên tài khoản giống hoặc trùng tên cơ quan báo chí, cơ quan Nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng, hoặc sử dụng những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, cơ quan Nhà nước, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo thông tư, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng là kênh cung cấp thông tin chính thống, tập trung, đầu mối kết nối, công khai thông tin của Bộ Quốc phòng trên mạng Internet, có địa chỉ truy cập tại https://mod.gov.vn hoặc https://bqp.vn.

Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ quy định rõ việc cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Theo đó, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khi tham gia cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia; người sử dụng mạng xã hội cho mục đích cá nhân không sử dụng thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị khi đăng ký, thiết lập tài khoản.

Chỉ chia sẻ các thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy; không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, uy tín, hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội...

Quy định chuyển mục đích công trình quốc phòng sang phát triển kinh tế xã hội

Nghị định số 213/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9 và thay thế Nghị định số 04 của Chính phủ ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Với khu quân sự, trường hợp diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất quốc phòng chuyển giao cho địa phương đã được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Quốc phòng sẽ quyết định. Trường hợp Bộ Quốc phòng không đồng ý, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Với công trình quốc phòng, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng. Trường hợp không đồng ý, Bộ Quốc phòng có văn bản báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trước khi chuyển mục đích sử dụng, Bộ trưởng Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định loại công trình quốc phòng, khu quân sự khỏi biên chế tài sản.

Người dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4

Nghị định số 222/2025 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9.

Từ 25/9 áp dụng quy định mới về dạy và học bằng tiếng nước ngoài.

Đáng chú ý, Chính phủ quy định chi tiết yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực ngoại ngữ đối với người dạy.

Theo đó, người dạy phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Về năng lực ngoại ngữ, giáo viên dạy cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; giáo viên dạy cấp trung học phổ thông phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5. Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5.

Nghị định cũng quy định, người được đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ tại Việt Nam được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Chế độ phụ cấp với lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng

Có hiệu lực từ ngày 15/9/2025, Nghị định số 213/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trong đó, Nghị định quy định rõ chế độ, chính sách đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân (lực lượng) trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Đối tượng được hưởng phụ cấp gồm: Lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt; Lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; Lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.

Các đối tượng trên được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc 0,2.

Nghị định quy định trường hợp huy động tham gia hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự gồm: Huy động khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; huy động xử lý tình huống về an ninh, trật tự ảnh hưởng đến an toàn, bí mật của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn đối với cá nhân được huy động tham gia hoạt động bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự như sau: Mức trợ cấp ngày công lao động bằng mức trợ cấp đối với dân quân biển làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển; mức tiền ăn bằng tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.