Chìm thuyền, 2 ngư dân được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

(VTC News) -

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với tàu cá kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới. Đó là anh Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1980) và anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981), đều sống tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, 2 người này đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới; không may thuyền bị vào nước và chìm dần khiến họ trôi dạt trên biển.

Tàu MS BP.07-15-01 của Hải đội Biên phòng 1 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong đêm. (Ảnh: BĐBP)

Đến khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 do anh Nguyễn Quang Công làm thuyền trưởng đang di chuyển vào cửa Gianh thì phát hiện anh Nguyễn Văn Nhân và đã cứu lên tàu an toàn.

Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Trị chỉ đạo Đồn biên phòng Cảng Gianh khẩn trương phối hợp với tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm, ứng cứu anh Nguyễn Đức Thuận vẫn đang trôi dạt trên biển.

Đến 21h ngày 5/12, lực lượng Đồn biên phòng Cảng Gianh và tàu cá QB-98601TS được huy động tìm kiếm đã phát hiện anh Thuận và đưa lên tàu.

Sau khi hai ngư dân được đưa vào bờ an toàn, lực lượng quân y thăm khám cho họ; hiện sức khỏe cả hai người đều ổn.

Trước đó, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (Nghệ An) cũng cứu hộ thành công 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Diễn Châu sau sự cố tàu cá bị chìm lúc rạng sáng 13/11.

Tàu cá NA-0205-TS do anh Đậu Trần Bính (sinh năm 1978, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, cùng 2 thuyền viên, đang khai thác thủy sản cách bờ khoảng 8 hải lý (gần 15km), thì bị thủng đáy và chìm nhanh. Các thuyền viên chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Đến 8h40, Trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được báo cáo khẩn từ Đồn Biên phòng Diễn Thành về vụ việc. Ngay lập tức, ca nô cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động khẩn trương ra biển.

Đến khoảng 8h30 ngày 13/11, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa cả 3 ngư dân lên ca nô an toàn, đồng thời sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi đưa vào bờ.