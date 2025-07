Chìm tàu du lịch chở 53 người trên vịnh Hạ Long: Vớt được 3 thi thể

Tàu QN 7105 bị lật trên vịnh Hạ Long. (Nguồn: Báo Quân đội nhân dân)

Thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 13h45 ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 QN-7105 bị đắm khi gặp dông lốc bất ngờ gần khu vực hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện trường vụ đắm tàu trên khu vực Vịnh Hạ Long.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu. Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên.

Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận tàu du lịch bị lật chìm gần khu vực hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long vào chiều 19/7.

Trên mạng xã hội, nhiều người đăng thông tin cầu cứu, đề nghị hỗ trợ người thân không may gặp nạn trên chuyến tàu du lịch bị lật.

Một phụ nữ cho biết gia đình anh trai của chị không may bị lật tàu khi đi du lịch Hạ Long. Người vợ đã được cứu hộ vào bờ nhưng vẫn còn chồng và hai con đang mất liên lạc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết lãnh đạo tỉnh đang đến hiện trường để triển khai các phương án cứu nạn nên chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại.

Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh cấp năm 2015, tàu Vịnh Xanh 58 mang số hiệu QN-7105 có chiều dài lớn nhất 24,04m, công dụng là tàu du lịch và được chở 48 hành khách.

Mới nhất vào tháng 1/2025, tàu được cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, do ông Đoàn Văn Trình đứng tên chủ phương tiện. Tàu được đóng năm 2015 tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với trọng tải toàn phần đạt 12 tấn.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật thông tin vụ tai nạn!