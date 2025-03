Chiều nay, giá xăng dự báo giảm về sát 20.000 đồng/lít

(VTC News) -

Trước xu hướng giảm nhiều ngày nay của giá dầu thế giới, nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước cũng có thể giảm theo, mức giảm khoảng 600 - 700 đồng/lít. Còn giá dầu diesel có khả năng giảm khoảng 550 - 650 đồng/lít.

Trong trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giảm ít hơn.

Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm tại kỳ điều hành chiều nay (6/3). (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Mô hình dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng giá xăng dầu có thể giảm 2,7-3%. Cụ thểm giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 611 đồng (3%) về mức 20.039 đồng/lít, xăng RON95 giảm 570 đồng (2,7%) về 20.540 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể giảm 3,8% về mức 18.595 đồng/lít, dầu diesel giảm 3,4% về 18.306 đồng/lít và dầu mazut dự báo giảm 0,9% về mức 17.452 đồng/kg.

VPI cũng dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 27/2, giá xăng RON95 đã hạ 220 đồng/lít, giá bán ra là 21.110 đồng/lít.Tương tự, giá xăng E5 cũng được điều chỉnh giảm 200 đồng/lít, giá bán ra về mức 20.650 đồng/lít. Giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 110 đồng/lít, về mức 18.950 đồng/lít.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 6/3, giá dầu WTI tăng 0,14 USD, tương đương 0,21%, lên mức 6,45 USD/thùng. Giá dầu Brent của Mỹ giảm 1,74 USD, tương đương 2,45 %, xuống mức 69,3 USD/thùng.

Giá dầu biến động trái chiều sau khi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết trên Bloomberg TV rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên giảm thuế cho một số ngành công nghiệp nhất định hay không.

Theo Reuters, trong khi mức thuế 25% áp dụng đối với Canada và Mexico sẽ vẫn được duy trì, Mỹ sẽ xem xét loại bỏ mức thuế 10% đối với các mặt hàng năng lượng nhập khẩu của Canada như dầu thô và xăng, tuân thủ các quy tắc xuất xứ theo Hiệp định 3 bên Mỹ-Mexico-Canada.

Giá dầu còn chịu ảnh hưởng bởi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28/2 tăng 3,6 triệu thùng lên 433,8 triệu thùng, gấp hơn 10 lần so với kỳ vọng tăng 341.000 thùng của các nhà phân tích. Sự tăng này là do hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu theo mùa. Cũng theo EIA, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm lần lượt 1,4 triệu thùng và 1,3 triệu thùng do xuất khẩu tăng.