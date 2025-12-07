Chiến lược 'Điểm đến vàng 24K' của Bảo Tín Mạnh Hải dịp 33 năm thành lập

(VTC News) -

Thương hiệu bán lẻ VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải đồng tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội Việt phục tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Sự kiện đánh dấu cột mốc 33 năm phát triển thương hiệu, đồng thời công bố chiến lược mới: Trở thành “Điểm đến Vàng 24k” cho mọi gia đình Việt.

Sau hơn 3 thập kỷ được tin chọn là “nơi giữ vàng” uy tín của người Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải đang bước vào một hành trình mới, thương hiệu cam kết đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và vun đắp thịnh vượng cho tương lai.

Ông Vũ Mạnh Hải - Nghệ nhân Ưu tú, Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ: “Với chúng tôi, mỗi chỉ vàng khách hàng mua là mồ hôi công sức, là của để dành lo cho con cái, cho tuổi già, là tài sản truyền đời. Trách nhiệm của Bảo Tín Mạnh Hải là trân quý gia sản của khách hàng bằng nền tảng uy tín đã được dựng xây qua 3 thế hệ và không ngừng tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt trong từng sản phẩm.”

Tâm điểm của sự kiện ngày 7/12 là các hoạt động văn hóa và trải nghiệm đặc sắc:

Lễ hội Việt phục - lan tỏa vẻ đẹp văn hóa

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố đi bộ Hồ Gươm chiều nay, 7/12/2025 đã diễn ra sự kiện Lễ hội Việt Phục - Bách hoa hỷ do thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và VCCorp tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Việt Nam Hạnh phúc.

Hàng nghìn người dân Hà Nội và du khách thập phương đã tham gia diễu hành Lễ hội Việt phục, đặc biệt tại sự kiện đã tái hiện nét đẹp trong văn hóa cưới hỏi qua các thời kỳ.

Tự hào là đơn vị đồng tổ chức Lễ hội Việt phục, thông qua hoạt động này, Bảo Tín Mạnh Hải mong muốn gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đưa nét đẹp của nếp sống xưa đến gần hơn với các giá đình trẻ. Sự kiện được đầu tư bài bản và hoành tráng đã thể hiện tính nghiêm túc và nhất quán của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải khi tuyên bố “Chọn sứ mệnh phát triển và lan tỏa văn hóa – nghệ thuật bản địa là chiến lược CSR – vì cộng đồng dài hạn”.

Lễ kỷ niệm 33 năm thành lập Bảo Tín Mạnh Hải

Hai nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải đã cùng thực hiện nghi thức mở hộp “Trân Bảo Vượt Thời Gian” công bố ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy KIM GIA BẢO 2026 với các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa hội họa truyền thống Trống đồng Đông Sơn và Tứ quý.

Với sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt, Bảo Tín Mạnh Hảo kỳ vọng BST Kim Gia Bảo 2026 không chỉ mang ý nghĩa bền vững về giá trị vật chất, mà còn mang đến sự tự hào, tự tôn dân tộc trong từng sản phẩm cho những khách hàng sở hữu những dòng sản phẩm này.

Thiết kế có tên gọi "Tứ quý thịnh vượng" là một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn được lấy cảm hứng từ bộ Tứ quý danh tiếng trong văn hóa Á Đông: Tùng, Cúc, Trúc, Mai. BST Kim Gia Bảo - Tứ quý thịnh vượng đã biến sản phẩm vàng tích lũy thuần túy thành một tài sản có giá trị tinh thần, một vật phẩm phong thủy, và một di sản văn hóa. Thông điệp cốt lõi: Đầu tư vào Tứ quý là đầu tư vào sự vẹn toàn, bền vững và phát triển không ngừng theo thời gian.

Phát triển với tôn chỉ "Không ngừng sáng tạo - nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam trong từng thiết kế sản phẩm, chất lượng là giá trị cốt lõi" Bảo Tín Mạnh Hải hy vọng BST Kim Gia Bảo 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm, tin yêu của khách hàng trên toàn quốc, dần dần thực hiện hóa mục tiêu trở thành thương hiệu "vàng quốc dân" trong lòng người Việt Nam.

Cửa hàng 18 Ngô Quyền - Không gian văn hóa và Trải nghiệm vàng 24K

Tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu lịch sử, địa điểm 18 Ngô Quyền không chỉ là một cửa hàng kinh doanh, mà được định vị là “Không gian nghệ thuật & Văn hóa Kim hoàn”. Đây là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của Bảo Tín Mạnh Hải:

Kiến trúc: Sự giao thoa tinh tế giữa nét hào hoa, thanh lịch của Hà Nội xưa và sự sang trọng, bền vững của kiến trúc đương đại.

Ngôi nhà di sản: Nơi trưng bày những tuyệt tác Vàng 24K được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân hàng đầu, kể câu chuyện về nghề gia truyền 3 thế hệ.

Trải nghiệm: Nơi khách hàng không chỉ đến để mua vàng, mà để thưởng lãm, để hiểu về giá trị văn hóa trong từng sản phẩm, và để cảm nhận trọn vẹn sự trân bảo mà thương hiệu dành cho khách hàng.

Triển lãm nghệ thuật "Chỉ" - Vun đắp tương lai

Tại không gian triển lãm tầng 3 của cửa hàng 18 Ngô Quyền, khái niệm “Chỉ” được nghệ thuật hóa đầy xúc cảm. Từ “Chỉ Vàng” (tài sản tích lũy) đến “Sợi Chỉ” (sự gắn kết), triển lãm kể câu chuyện về hành trình một gia đình Việt chắt chiu từng chỉ vàng nhỏ bé để dệt nên một tương lai thịnh vượng. Đây là lời cam kết của thương hiệu về việc cung cấp các sản phẩm tích lũy đa dạng (như Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát) để đồng hành cùng khách hàng vun đắp tương lai.

Được thành lập từ năm 1992 bởi Nghệ nhân Ưu tú Vũ Mạnh Hải, Bảo Tín Mạnh Hải tự hào là một trong những thương hiệu kim hoàn gia truyền uy tín hàng đầu Việt Nam. Kế thừa nền tảng “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng” của đại gia đình Bảo Tín, thương hiệu luôn nỗ lực gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống thông qua từng sản phẩm và dịch vụ. Năm 2024 Bảo Tín Mạnh Hải vinh dự được đón nhận danh hiệu Thương Hiệu Quốc Gia, Năm 2025 Thương hiệu chính thức công bố định vị “Điểm đến Vàng 24k”, tập trung vào sứ mệnh giúp người dân tích lũy và bảo toàn tài sản thông qua các sản phẩm Vàng Tích Trữ (Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát) và Vàng Trang Sức 24K. Với triết lý mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ uy tín và trải nghiệm an tâm tuyệt đối, hướng tới mục tiêu phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng “Định Chuẩn Mới” về dịch vụ bán hàng trong lĩnh vực vàng bạc đá quý dành cho đại chúng trên toàn quốc.