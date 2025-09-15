Chiêm ngưỡng những ‘cụ duối’ trị giá hàng tỷ đồng quy tụ tại Gia Lai

Chiêm ngưỡng những cây duối "khủng" tại Liên hoan sinh vật cảnh Gia Lai lần I/2025.
Sáng 15/9, Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025 diễn ra tại quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà vườn và người yêu cây cảnh trong và ngoài tỉnh tham dự.
Liên hoan chào đón các đoàn nghệ nhân sinh vật cảnh đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TPHCM…
Đặc sắc nhất tại liên hoan triển lãm sinh vật cảnh lần này là sự là sự xuất hiện của nhiều gốc cây duối (hay còn gọi là Hoàng Anh Mộc) cổ thụ có tuổi đời vài chục đến hàng trăm năm.
Những tác phẩm duối cảnh cổ thụ quy tụ tại triển lãm sở hữu dáng thế độc lạ, hiếm gặp có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên chủ nhân chỉ để sưu tập, trưng bày chứ không có ý định bán.
Những gốc duối cổ thụ trưng bày có tuổi đời trên trăm năm thì có đến hơn 10 năm qua bàn tay chăm sóc của các nghệ nhân đến từ mọi miền tổ quốc.
Dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ và kiên nhẫn của nghệ nhân, những gốc duối bonsai hóa thành nhiều hình dáng từ mạnh mẽ đến uyển chuyển.
Từ tạo hình, mỗi "cụ duối" đều được nghệ nhân đặt tên tương ứng như: Hành Vân Lưu Thủy, Vương Long cổ Mộc Tháp, Bách Mộc An Nhơn, Khủng Long Du Xuân....
Với dáng cổ kính, vỏ cây xù xì, rễ gân guốc vươn ra như những khối điêu khắc thiên tạo, các siêu phẩm duối làm nức lòng giới chơi cây và khiến khách tham quan trầm trồ, thích thú.
Theo chia sẻ của anh Phan Thanh Hải (48 tuổi), một nghệ nhân chơi cây duối đến từ phường An Nhơn (Gia Lai) và cũng là chủ nhân của 2 gốc duối có tuổi đời hàng trăm năm, có hình thù tự nhiên, hiếm gặp, duối là loài cây mang vẻ đẹp trường tồn, càng qua năm tháng càng toát lên khí chất mạnh mẽ, bền bỉ.
"Tôi đang sở hữu 2 gốc duối có hình dáng nguyên bản. Tôi đã kỳ công chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 10 năm qua để tạo nên một tác phẩm duối cảnh hoàn chỉnh. Nhiều người trả tiền tỷ nhưng tôi không bán vì với tôi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn chứa đựng kỷ niệm và tâm huyết", anh Phan Thanh Hải chia sẻ.
Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I/2025 là dịp để các nghệ nhân mọi miền giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời giới thiệu tinh hoa nghề trồng, chơi cây cảnh đến đông đảo công chúng.
Không chỉ có duối "khủng", liên hoan triển lãm lần này trưng bày khoảng 30.000 sản phẩm, hoa, cây cảnh của 187 nghệ nhân, nhà vườn từ mọi miền tổ quốc.
Ngoài ra còn có hơn 2.000 tác phẩm sinh vật cảnh gồm: cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, gỗ lũa… để người dân và du khách có dịp thưởng lãm nghệ thuật sinh vật cảnh phong phú và nhiều màu sắc.
