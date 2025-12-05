Chicilon Digital Media hỗ trợ hơn 400 triệu đồng cho đồng bào vùng bão lũ

(VTC News) -

Tiếp nối truyền thống thiện nguyện và tinh thần trách nhiệm xã hội trong những năm qua, Chicilon Digital Media vừa thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) để trao tặng hơn 400 triệu đồng nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả đợt bão lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Trước những thử thách khắc nghiệt do mưa lũ kéo dài gây ra, từ ngày 27/11, Ban Lãnh đạo công ty phát đi thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên cùng chung tay quyên góp từ thiện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng nhanh chóng, biến thành hành động thiết thực, ấm áp tình người.

Đến hết ngày 28/11, tổng số tiền quyên góp nội bộ đạt được là 36,5 triệu đồng. Chicilon Digital Media tiếp tục trích thêm 400 triệu đồng từ ngân sách công ty, ủng hộ cho MTTQ tổng cộng 436,5 triệu đồng. Công ty hy vọng món quà này sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, mang đến sự ấm áp, sức mạnh và niềm hy vọng cho đồng bào vùng lũ.

Nhân viên Chicilon Digital Media chung tay đóng góp, san sẻ khó khăn cùng đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai.

Đây không phải lần đầu tiên Chicilon Digital Media đồng hành cùng cộng đồng trong thiên tai. Năm 2016, công ty từng phát động phong trào “Thương về miền Trung”, quyên góp hơn 100 triệu đồng cho bà con vùng lũ. Khi bão Yagi tàn phá khu vực phía Bắc, Chicilon Digital Media tiếp tục hành động nhanh chóng với khoản hỗ trợ 2 tỷ đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong giai đoạn chống dịch COVID-19, ông Guo Zhi Feng - Chủ tịch Chicilon Digital Media - cũng quyên góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ lực lượng y tế và cộng đồng. Ngoài ra hằng năm, thông qua chương trình "Vết sẹo cuộc đời", công ty đều đặn đóng góp 50.000 USD, mang lại sự giúp đỡ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn.

Những hành động thiện nguyện lâu dài này đã trở thành một phần cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, là giá trị và sứ mệnh bền vững mà Chicilon Digital Media luôn theo đuổi.

Chiều 04/12, đại diện Chicilon Digital Media đã trao tặng số tiền quyên góp nói trên cho MTTQ Việt Nam.

Ông Guo Zhi Feng, người sáng lập kiêm Chủ tịch Chicilon Digital Media, chia sẻ:

“Mỗi đóng góp là một sức mạnh. Nó không chỉ giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mang lại niềm tin và động lực. Đây vừa là trách nhiệm của Chicilon đối với xã hội, vừa là tình cảm luôn luôn không thay đổi. Chúng tôi tin rằng một tập thể xuất sắc không chỉ biết hoàn thành tốt công việc, mà còn là một cộng đồng nhân ái, biết sẻ chia và gắn kết”.

Với hành động kịp thời và thiết thực năm nay, Chicilon Digital Media tiếp tục khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp tiên phong trong ngành quảng cáo thang máy kỹ thuật số, đồng thời gắn bó sâu sắc với cộng đồng. Trong giai đoạn then chốt, khi nhiều địa phương vẫn đang gồng mình chống chọi với bão lũ, sự chung tay của doanh nghiệp và người dân cả nước chính là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua hoạn nạn.