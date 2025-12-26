Chicilon Digital Media - Hạ tầng điểm chạm truyền thông hiệu quả

(VTC News) -

Thị trường marketing ngày càng cạnh tranh, sự chú ý của người tiêu dùng bị phân mảnh và chi phí truyền thông liên tục gia tăng. Bài toán đặt ra cho thương hiệu không còn là mở rộng thêm kênh, mà là lựa chọn đúng điểm tiếp cận - nơi có thể chạm đúng người, đúng thời điểm và thúc đẩy hành vi thực tế.

Tại Việt Nam, hệ thống truyền thông thang máy, siêu thị do Chicilon Digital Media phát triển đang dần trở thành một hạ tầng quan trọng trong hành trình tiếp cận người tiêu dùng của nhiều thương hiệu lớn.

Điểm chạm gắn liền với đời sống đô thị

Từ thang máy khu dân cư, văn phòng đến lối vào siêu thị, khu vực kệ hàng, quầy thanh toán và các điểm chạm NFC, Chicilon xây dựng một mạng lưới truyền thông hiện diện sâu trong các không gian sinh hoạt hằng ngày.

Các điểm chạm truyền thông gắn liền sinh hoạt hằng ngày mang lại lợi thế về mức độ tập trung và khả năng tiếp cận.

Khác với nhiều hình thức quảng cáo dễ bị “lướt qua”, các điểm chạm này xuất hiện tại những thời điểm người dùng khó bỏ qua: Khi bắt đầu ngày mới, trong lúc di chuyển, mua sắm hoặc chờ đợi. Đây cũng là những khoảnh khắc hình thành nhận thức và quyết định tiêu dùng.

Việc liên tục tối ưu vị trí, nâng cấp thiết bị và chuẩn hóa hệ thống phát sóng giúp mỗi lượt hiển thị trở nên ổn định hơn và có giá trị cao hơn về mặt ghi nhớ thương hiệu.

Từ hiển thị sang tác động hành vi

Trong khi môi trường digital ngày càng quá tải bởi traffic phân mảnh và cạnh tranh ngân sách, các không gian vật lý như thang máy, sảnh chờ hay điểm bán lẻ lại mang đến lợi thế về sự tập trung và tính không thể né tránh.

Không gian kín của thang máy, màn hình lớn tại cửa siêu thị, màn hình cận cảnh tại kệ hàng hay khoảng chờ tại quầy thanh toán đều là những thời điểm “vàng” để thương hiệu tạo dấu ấn. Với các ngành FMCG, đồ uống, mẹ & bé, chăm sóc cá nhân hay làm đẹp, đây cũng là nơi hành vi mua sắm được kích hoạt mạnh mẽ nhất.

Thông qua hệ thống Retail BotMedia – giải pháp truyền thông bán lẻ thông minh, Chicilon giúp thương hiệu không chỉ hiện diện mà còn tác động trực tiếp đến quyết định tại điểm bán.

Hiệu quả được phản ánh qua tăng trưởng

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều ngành chịu áp lực suy giảm, Chicilon ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo doanh nghiệp, riêng giai đoạn tháng 10 - 11, doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường đối với các giải pháp truyền thông gắn liền với hiệu quả kinh doanh.

Dynamic NFC biến mỗi điểm chạm quảng cáo thành một hành trình tương tác từ nhận biết đến hành động.

Theo các chuyên gian, kết quả này đến từ việc Chicilon giải quyết đồng thời ba bài toán cốt lõi của thương hiệu: tối ưu ngân sách, tạo hiệu ứng nhanh khi ra mắt sản phẩm và kết nối truyền thông với doanh số. Mô hình kết hợp truyền thông thang máy – truyền thông bán lẻ – công nghệ Dynamic NFC giúp quảng cáo không còn dừng ở hiển thị, mà trở thành một hành trình liền mạch từ nhận biết đến hành động.

Hiện Chicilon đã triển khai khoảng 25.000 điểm chạm NFC trên toàn quốc và tiếp tục mở rộng sang nhiều không gian sống khác. Chỉ với một thao tác chạm, người dùng có thể nhận ưu đãi, coupon, truy cập gian hàng thương mại điện tử, thanh toán hoặc tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng.

Từ cuối năm 2025, nhiều thương hiệu đã chủ động lên kế hoạch đặt trước các chiến dịch kết hợp Dynamic NFC, truyền thông thang máy và bán lẻ cho năm 2026. Theo các chuyên gia, xu hướng này xuất phát từ ba yếu tố: Media chất lượng cao ngày càng khan hiếm, yêu cầu đo lường hiệu quả ngày càng khắt khe và nhu cầu tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Qua đó, Chicilon Digital Media khẳng định doanh nghiệp không chỉ là đơn vị quảng cáo, mà như một phần hạ tầng của dòng chảy tiêu dùng, nơi truyền thông gắn liền với trải nghiệm và chuyển đổi.