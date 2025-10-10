Chi tiết thời gian tạm dừng hệ thống thuế điện tử ngày 11-12/10

(VTC News) -

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống tại môi trường dự phòng (Standby).

Theo đó, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử sẽ tạm dừng lần 1 kéo dài trong 8 tiếng, từ 18h ngày 11/10 đến 2h ngày 12/10; lần 2 tạm dừng từ 11h đến 19h ngày 12/10.

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử 2 ngày.

Đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng sẽ tạm dừng hoạt động trong một tiếng rưỡi, từ 21h đến 22h30 ngày 11/10 và từ 15h đến 16h30 ngày 12/10.

Cục Thuế cho biết trong thời gian trên, người nộp thuế sẽ tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng ký điện tử tập trung.

Trong đó bao gồm dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Cổng thông tin Thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan TMĐT), Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), dịch vụ thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Cục Thuế đề nghị thuế tỉnh, thành phố thông báo kịp thời tới người nộp thuế được biết, chủ động trong công việc.