(VTC News) -

Chiều 12/8, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Theo đó, ông Phạm Thanh Liêm, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa.

Chính ủy Vùng 4 Hải quân cùng Chỉ huy Lữ đoàn 146 chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, việc HĐND tỉnh Khánh Hòa tín nhiệm, chỉ định ông Phạm Thanh Liêm và ông Cấn Ngọc Sơn giữ trọng trách lãnh đạo UBND đặc khu Trường Sa thể hiện sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn công tác trên quần đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Thượng tá Bùi Xuân Bình mong muốn hai cán bộ trên cương vị mới sẽ nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của chính quyền đặc khu và chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với quân, dân huyện đảo.

Đồng thời, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, xây dựng Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Cũng trong chiều nay, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa.

Trong thời gian công tác trên Quần đảo Trường Sa mặc dù điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa gia đình, cường độ huấn luyện cao, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên khen thưởng, đặc biệt trong đó có 34 sĩ quan được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4, yêu cầu, trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ ngày, tuần.

Trong đó, đặc biệt lưu ý là quy định về sử dụng rượu bia, tham gia giao thông, đi lại, không tụ tập sai quy định; tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; bảo đảm an toàn thông tin.

Chính ủy Vùng 4 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc hoàn cảnh, nguyện vọng của từng cán bộ, chiến sĩ, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định, nhất là việc đi phép, chuyển công tác. Tổ chức sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến bàn các biện pháp, đưa ra cách làm hay, mô hình hiệu quả hoặc kinh nghiệm tốt trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội tại các đảo.

Đồng thời yêu cầu các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, không để tư tưởng chủ quan, công thần; kịp thời báo cáo tâm tư nguyện vọng với thủ trưởng đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ; chấp hành nghiêm quy định khi đi phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.