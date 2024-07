'Chị đẹp' MLee: Thời của tôi có lẽ vẫn chưa tới!

Sau hơn 10 năm làm nghề, MLee thừa nhận bản thân vẫn chưa có những dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Việc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là cột mốc đáng nhớ trong quãng đường làm nghề khiến nữ ca sĩ thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ.

MLee chia sẻ tại chương trình "Khoẻ đẹp 24h".

- Sau "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", MLee và các chị đẹp thành đoàn không hoạt động chung với nhau. Lý do là gì vậy?

Khi tham gia chương trình, chúng tôi sẽ hoạt động cùng nhau tới đêm chung kết. Sau chương trình, mỗi người sẽ có dự án cá nhân riêng nên chưa có nhiều cơ hội hợp tác. Thời gian tới, hy vọng các chị em sẽ có những dự án chung.

Tôi từng chia sẻ đã "chơi tất tay" và tập trung 100% sức lực khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Đó cũng là tiêu chí của tôi khi tham gia bất cứ cuộc thi nào. Suốt 6 tháng tham gia chương trình, tôi tạm gác những dự án cá nhân để tập trung hoàn toàn nên giờ là lúc trở lại với những việc còn dang dở.

- Trong khi các "chị đẹp" khác tận dụng sức nóng để ra mắt sản phẩm cá nhân thì MLee vẫn im ắng?

Tôi cầu toàn nên ra mắt một dự án cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, tôi tin rằng với tâm huyết của mình, những sản phẩm tiếp theo sẽ ngày càng chỉn chu hơn. Nếu MLee có chậm chân hơn thì mong khán giả hãy chờ đón.

- MLee thay đổi ra sao sau chương trình?

Bản thân tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thấy trưởng thành và có những quan điểm rộng hơn. Trước đây, tôi khá khắt khe với bản thân khi muốn làm gì cũng phải đúng. Hiện giờ, tôi nhận ra đôi khi làm sai cũng được vì có những thứ không theo ý mình.

Trong chương trình, tôi không bao giờ dừng lại vì sợ sẽ bị thụt lùi. Tuy nhiên sau khi kết thúc "Chị đẹp", tôi chọn dừng lại để chăm sóc cho những thứ bên trong. Vài tháng qua, tôi nghỉ ngơi, chăm sóc cây cối, đọc sách và đón năng lượng để mở những khúc mắc trong lòng. Tôi nghe nhạc không lời để có thời gian suy nghĩ.

Khoảng thời gian đó giúp tôi lấy lại cân bằng để bắt đầu hành trình mới.

Có lẽ chương trình để lại quá nhiều cảm xúc, cả tích cực lẫn tiêu cực. Những cảm xúc này lại giúp tôi tạo ra cho thói quen mới. Trước đây khi xong một dự án, tôi sẽ tiếp tục ngay với những dự án khác mà không dừng lại để chăm sóc bản thân.

- Trong chương trình, MLee khá thân với Lệ Quyên, Phương Vy...?

Tôi may mắn khi có cơ hội được làm việc với những người mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy họ trên truyền hình. Sau chương trình, tôi lại trở nên thân thiết với họ. Ngày đầu gặp chị Lệ Quyên, tôi thấy sợ vì chị lạnh lùng, nghiêm túc. Tuy nhiên khi nói chuyện, chị đem đến cảm giác hoàn toàn khác. Chị rất thân thiện, quan tâm đàn em và lúc nào cũng đem lại cảm giác che chở.

Với chị Phương Vy, tôi mê mẩn giọng hát của chị. Việc được đứng trên sân khấu với các chị, những thần tượng của mình là điều trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Lệ Quyên là một trong những người chị mà tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi được gặp gỡ. Mỗi nghệ sĩ sẽ có cách toả sáng khác nhau và chị Quyên chỉ cần đứng hát đã toả ra được thứ hào quang đó.

- Sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng nổi bật, MLee có được khuyên tham gia các cuộc thi nhan sắc?

Từ khi làm nghề, tôi được nhiều người động viên thi nhan sắc. Tuy nhiên có lẽ thời điểm đó tình yêu với âm nhạc lớn hơn nên tôi bỏ qua. Thời gian qua, H'Hen Niê hay chị Diệp Lâm Anh cũng ủng hộ và muốn tôi thi Hoa hậu thử sức. Vì vậy nên khi có cơ hội, tôi sẵn sàng.

- MLee có áp lực với việc phải giữ gìn vóc dáng? Là người yêu thể thao từ nhỏ khi vào đội tuyển điền kinh từ năm cấp 2, tôi đã tạo được thói quen tập luyện từ sớm. Mỗi ngày, tôi đều có những hoạt động giải phóng cơ thể. Nếu không nhảy thì tôi tập gym, chạy bộ... Bản thân tôi luôn giữ cho cơ thể phải được vận động mỗi ngày. Ở từng giai đoạn, bản thân mỗi người sẽ trưởng thành hơn và tôi cũng vậy. Hơn nữa, tôi cũng muốn thay đổi phong cách để không bị nhàm chán. Đó là lý do tôi tập luyện để cơ thể săn chắc và có thể "cân" được mọi phong cách thời trang. - Suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, MLee là người đẹp ít vướng vào tin đồn "dao kéo"? Tôi hài lòng và hạnh phúc với những đường nét trên gương mặt. Đó cũng là điều may mắn mà tôi được thừa hưởng từ ba mẹ. Tôi chỉ muốn duy trì và chăm sóc chứ không hề muốn thay đổi thứ gì trên gương mặt. Tôi yêu cả những nhược điểm vì điều đó tạo nên những đường nét chỉ ở riêng MLee.

- Thời gian qua, MLee và Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhau thực hiện dự án ảnh về những người phụ nữ bước qua tuổi 30. Tại sao chị lại chọn H'Hen Niê?

Tôi và Hen đã quen biết nhau được gần 10 năm. Cả hai có nhiều điểm chung như cùng tuổi và cũng có sự đồng điệu trong cách suy nghĩ. Khi cùng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cả hai càng thân thiết. Thời gian đó, Hen ở cạnh tôi nhiều và cho ra những quan điểm rất hay.

Khi ngồi trò chuyện, cả hai cùng nói đến chủ đề về những người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cả hai thấy có những suy nghĩ rất giống nhau nên muốn thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm. Phụ nữ ở giai đoạn 30 nhiều tâm tư, suy nghĩ. Cả hai muốn truyền thêm động lực cho những người phụ nữ giống mình.

- Câu chuyện mà chị muốn truyền tải cho khán giả có phải là về cô gái quyết định rời Canada về Việt Nam lập nghiệp?

Với tôi, phụ nữ ngoài 30 là những người trưởng thành, độc lập và biết cách yêu bản thân nhiều hơn. Khi từ Canada về Việt Nam, tôi đã nghĩ không nơi nào bằng quê hương. Ngay khi về Việt Nam, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: "Cuối cùng đã về tới rồi". Đặt chân tới sân bay, tôi cảm thấy yên bình.

Dù vậy tôi phải lập nghiệp một mình vì gia đình không ai theo nghệ thuật. Khó khăn là vậy nhưng khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì đã một thân một mình suốt 10 năm qua.

Tôi rất lì lợm nên có buồn, có thất vọng nhưng không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ. Những lúc như vậy, tôi động viên bản thân không được dừng lại vì chỉ còn một con đường bước lên phía trước. Tôi tự hỏi "Mục tiêu của mình là gì? Mình đã dành thời gian suốt những năm tháng qua để làm gì?" để tự kéo bản thân tới phía trước.

- Trước đây có tin đồn MLee là "rich kid"?

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, được nuôi dạy đầy đủ. Dù không chật vật kinh tế nhưng ung dung thì không. Về Việt Nam, tôi không nhận được bất cứ sự trợ cấp nào của gia đình. May mắn là suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, tôi vẫn làm nghề tốt để sống thoải mái và có kinh phí đầu tư cho bản thân.

- Hội tụ nhiều ưu điểm nhưng hơn 10 năm làm nghề, MLee không quá nổi bật. Chị nghĩ mình còn thiếu sót điều gì?

Tôi là người khắt khe nên chưa bao giờ thấy đủ. Ca sĩ đi hát nhiều năm chưa có hit cũng phải chờ vào nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn. Tôi từng nghĩ có nhiều lý do như bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt hay chưa tìm ra sự kết nối với khán giả. Đôi khi cũng do thời của mình chưa tới.

Tôi luôn quan niệm hành trình của người nghệ sĩ sẽ có những đỉnh cao nhất định. Nếu bản thân chưa chạm tới thì có thể chưa tới lúc mà thôi.

- Chị có bao giờ áp lực khi bị so sánh với những đồng nghiệp cùng tuổi?

Tôi không áp lực với người khác mà chỉ áp lực với chính bản thân mình. Chính sự phát triển của đồng nghiệp là động lực để tôi nhìn vào, phát triển bản thân. Tôi thấy tự hào vì bản thân tự đi, tự trau dồi và gặt hái thành công nhất định. Tôi không thể ngồi đây hôm nay nếu không có thành công gì.

- Tưởng tượng 10 năm nữa MLee sẽ thế nào?

Với sự lì lợm và nhiệt huyết, MLee chắc chắn vẫn theo đuổi nghệ thuật. Phong cách có thể thay đổi nhưng năng lượng, sự nhiệt huyết không đổi. Có thể MLee ở tuổi đó cũng sẽ sexy hơn một chút (cười).

- Cảm ơn MLee!