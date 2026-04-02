Check-in áo dài giữa 'đại lộ duyên dáng' tại Mizuki Park

Những ngày đầu tháng 4, chuỗi hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Áo Dài “Nét tre dáng Việt” chính thức đổ bộ khu đô thị Mizuki Park, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ, cộng đồng cư dân Mizuki Park và người dân ở khu vực lân cận. Không chỉ là nơi an cư, Mizuki Park còn là không gian mà những giá trị văn hóa luôn hiện diện và được lan tỏa trong đời sống thường nhật.

Được tổ chức trong không gian đô thị sinh thái đặc trưng, lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố văn hóa Việt và chuỗi trải nghiệm hiện đại. Concept thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh tre – biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt – kết hợp cùng tà áo dài mềm mại, tạo nên một không gian vừa mang tính nghệ thuật, vừa giàu trải nghiệm.

Lễ hội áo dài tại Mizuki Park mang tên “Nét tre dáng Việt” sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 4 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Trọng tâm của lễ hội diễn ra vào ngày 5/4, 12/4 và 19/4, với hành trình trải nghiệm kết hợp giữa trình diễn – tương tác – check-in. Trong ngày khai mạc 5/4, không gian lễ hội được “kích hoạt” bằng màn diễu hành áo dài quy mô dọc theo trục quảng trường. Không gian check-in “Đại lộ duyên dáng” mở cửa xuyên suốt, trở thành điểm dừng chân nổi bật để người tham gia lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ hội.

“Đại lộ duyên dáng” với cảm hứng thiết kế từ tre, cùng ý tưởng sàn runway hiện đại.

Bên cạnh đó, cuộc thi ảnh “Nét đẹp Trellia Cove” cũng chính thức khởi động từ 5/4, khuyến khích người tham gia ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong tà áo dài và chia sẻ trên mạng xã hội. Khu vực Sales Gallery Trellia Cove hứa hẹn trở thành điểm check-in thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan đến ghi lại những “khung hình triệu like”, đồng thời tìm hiểu thông tin về phân khu compound cuối cùng tại khu đô thị Mizuki Park.

Tiếp nối đến ngày 12/4, chuỗi workshop cuối tuần mang đến nhiều hoạt động tương tác cho cư dân mọi độ tuổi. Nổi bật có thiết kế áo dài mini, trang trí quạt giấy, photobooth chụp và in ảnh tại chỗ, cùng mini catwalk dành cho trẻ em, tạo điểm chạm gắn kết cho các gia đình. Ngày 19/4, lễ hội sẽ khép lại với vòng chung kết cuộc thi ảnh, các tiết mục biểu diễn âm nhạc và lễ trao giải cuộc thi “Nét đẹp Trellia Cove”.

Không chỉ được nhận những phần quà xinh xắn như áo mưa, nón bảo hiểm hay gấu bông khi check-in tham gia, người chiến thắng còn có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, người tham gia có thể trải nghiệm thử thách và nhận quà tặng, góp phần tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch và giàu tính tương tác.

Mizuki Park hiện “là nhà” của hơn 4.000 gia đình, đang từng ngày xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, giàu bản sắc. Tại khu đô thị đáng sống này, nhịp sống hạnh phúc không chỉ được kiến tạo từ hệ tiện ích “all-in-one” và không gian xanh quy mô lớn, mà còn liên tục được bồi đắp thông qua chuỗi hoạt động văn hóa – lễ hội diễn ra quanh năm.

Từ các sự kiện cộng đồng, lễ hội theo mùa đến hoạt động trải nghiệm cuối tuần, cư dân luôn có cơ hội kết nối, thư giãn và tận hưởng đời sống tinh thần đa dạng ngay trong khu đô thị. Yếu tố này được ví như "chìa khóa" giúp mở ra trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân, nhất là những gia đình có trẻ nhỏ.

Tiếp nối tinh thần đó, Lễ hội Áo Dài “Nét tre dáng Việt” hứa hẹn góp phần đưa Mizuki Park trở thành điểm đến vui chơi – giải trí quen thuộc tại Nam Sài Gòn, thu hút khách tham quan đến trải nghiệm và cảm nhận phong cách sống cân bằng, kết nối cộng đồng ở khu đô thị đáng sống.