'Chê' 30.000 đồng ủng hộ: Yêu cầu 2 cán bộ dân phố Hà Nội rút kinh nghiệm

(VTC News) -

Ngày 5/12, UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) thông tin về việc vận động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo đó, phường Cửa Nam tiếp nhận được thông tin phản ảnh từ Báo Điện tử VTC News đưa tin ngày 4/12 với nội dung: Xôn xao clip ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lụt "nhưng 30 nghìn thì khỏi!". UBND phường giao các đơn vị liên quan xác mình làm rõ.

Báo cáo của UBND phường Cửa Nam cho hay, sự việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh số 34 phố Ngô Quyền vào khoảng 17-18h ngày 3/12.

Qua xác minh, 2 người phụ nữ trong video là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể tổ dân phố số 3 đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

"Hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tỉnh thần sẻ chia, tấm lòng tương thân, tương ái, mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp tại thời điểm", báo cáo của UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh.

UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam làm việc, trao đổi với các cán bộ cơ sở tổ dân phố số 3 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của tổ dân phố.

Hai phụ nữ thẳng thừng từ chối khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Nhân viên trả lời họ đã ủng hộ qua Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: "Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu...", người này còn khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Không thể từ chối với lời đề nghị của 2 phụ nữ, nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra".

Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người lên án thái độ chưa chuẩn mực của 2 người phụ nữ trong video. Việc hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai là nghĩa cử đáng trân trọng, nhưng làm từ thiện phải xuất phát từ tấm lòng, không thể ép buộc hay áp đặt mức đóng góp tối thiểu.