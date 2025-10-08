Cháy nhà ở Lâm Đồng, hai vợ chồng tử vong

(VTC News) -

Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực (Lâm Đồng) cho biết vào đêm 7/10 trên địa bàn xã xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 2 người.

Theo ông Anh, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 7/10 tại nhà vợ chồng ông N.V.Q (56 tuổi) và bà H.T.H (52 tuổi, cùng ở tại Bon Đắk Huýt).

Vào thời điểm trên, nhiều người dân thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội trong nhà ông Q và bà H. Sau đó, mọi người chạy đến ứng cứu nhưng cửa nhà bị khóa trái nên đã báo cáo chính quyền địa phương.

Thông tin từ người dân và chính quyền xã Quảng Trực, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn vợ chồng ông Q và bà H có xảy ra mâu thuẫn.

Vụ cháy khiến ông Q tử vong tại chỗ còn bà H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM nhưng bà H cũng đã tử vong sau đó.

Người dân Bon Đắk Huýt và chính quyền xã Quảng Trực có mặt động viên, hỗ trợ người thân trong gia đình lo việc hậu sự cho ông Q và bà H.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.