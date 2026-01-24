Cháy căn hộ chung cư tại TP.HCM, 3 mẹ con nguy kịch

Ngày 24/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 3 mẹ con bị suy hô hấp do ngạt khói, gồm: chị N.T.L. (32 tuổi) và 2 con gái L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi).

Bé L.T.N. bị bỏng diện tích khoảng 20% từ đùi kéo xuống bàn chân. Các bác sĩ xử trí vết thương cho bé, đặt nội khí quản thở máy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé L.N.L.Đ. bị ngưng tim ngưng thở, diện tích bỏng khoảng 6% độ 2. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi sau đó chuyển trẻ lên Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó, người mẹ bỏng nhiều vị trí trên cơ thể, diện tích bỏng khoảng 19% ở tay và chân, theo dõi bỏng hô hấp. Nạn nhân bị ngưng tim ngưng thở ngoại viện, hồi sinh tim phổi thành công. Sau đó, tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hình ảnh hiện trường cho thấy, lửa rất lớn bao trùm cửa sổ và khu vực lan can của căn hộ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chỉ có 3 mẹ con ở nhà.

Tại hiện trường, 2 nạn nhân ngưng tim ngưng thở được người dân sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cấp cứu.